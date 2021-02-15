"Очередной мухлеж": известный журналист об итогах Всебелорусского народного собрания

Журналист и издатель Борис Пастернак критически высказался об итогах Всебелорусского народного собрания (ВНС). Его удивила странная постановка вопроса: не развалится ли экономика республики из-за смены власти.



Обозреватель вспомнил, как Бельгия чуть не два года жила без правительства, и ее экономика не особенно пострадала. В стране собирались налоги, в магазинах шла торговля и в сельском хозяйстве все было в порядке.

Борис Пастернак признал, что в Белоруссии специфическая экономика. Но, по его мнению, это не самая худшая ситуация. Он отметил, что наблюдает за протестами в стране с весны 2020 года. Журналист заявил, что на разу не видел ни на одном митинге ни единого плаката про конституцию.

Издатель добавил, что слышал лишь один лозунг – с требованием уйти президенту Александру Лукашенко. По его мнению, народу надоел лидер, которые "потерял моральные ориентиры".

По словам журналиста, Белоруссия ближе всего по качеству населения к благополучной Северной Европе. Он уверен, что республика прекрасно справится без погонщика с кнутом.

И тут вдруг итогом Всебелорусского собрания становится обещание "подправить" Конституцию страны. "Да кого он интересует, бог ты мой! Всех занимает только одно – когда уйдет автор этих обещаний", – негодует Борис Пастернак.

"Очередной мухлеж, подмена понятий – вот и весь итог этого ВНС", – заключил издатель.