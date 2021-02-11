Олимпийская чемпионка Герасименя назвала Лукашенко общенациональным кошмаром

Трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя обратилась в открытом письме к Александру Лукашенко. Спортсменка заявила, что последние полгода белорусский народ превозмогает марафон борьбы с насилием.



После того, как в Белоруссии начались протесты после президентских выборов, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены и прочие публичные персоны в лучшем случае предпочли сохранить нейтралитет в политическом вопросе. В целом же люди, которым было что терять, воздержались от комментариев о происходящем в стране.

Исключением стала трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя. Спортсменка обнародовала открытое письмо для Лукашенко, в котором довольно резко высказалась о действиях президента.

Герасименя заявила, что за полгода после выборов в Белоруссии народ прошел через разгон мирных шествий, расстрелы резиновыми и боевыми пулями, а также исчезновения людей. Олимпийская чемпионка подчеркнула, что посвятила 20 лет тому, чтобы ее страну знали по всему миру исключительно как родину выдающихся людей. Кроме того, спорт научил Александру уважать позицию соперников, какой бы она ни была.

По словам Герасимени, ей больно наблюдать за тем, как из-за гражданской позиции людей лишают свободы. Спортсменка также выразила мнение о том, что Александр Лукашенко является общенациональным кошмаром для белорусов.

Спортсменка резюмировала свое послание тем, что протестную прослойку населения не удалось запугать ни уголовными делами, ни резиновыми пулями. Она выразила уверенность, что общество в конечном итоге одержит победу над режимом последнего диктатора Европы.

