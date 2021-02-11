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Политика
Олимпийская чемпионка Герасименя назвала Лукашенко общенациональным кошмаром

Олимпийская чемпионка Герасименя назвала Лукашенко общенациональным кошмаром

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя обратилась в открытом письме к Александру Лукашенко. Спортсменка заявила, что последние полгода белорусский народ превозмогает марафон борьбы с насилием.
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После того, как в Белоруссии начались протесты после президентских выборов, звезды шоу-бизнеса, спортсмены, бизнесмены и прочие публичные персоны в лучшем случае предпочли сохранить нейтралитет в политическом вопросе. В целом же люди, которым было что терять, воздержались от комментариев о происходящем в стране.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Исключением стала трехкратная олимпийская призерка Александра Герасименя. Спортсменка обнародовала открытое письмо для Лукашенко, в котором довольно резко высказалась о действиях президента.

Герасименя заявила, что за полгода после выборов в Белоруссии народ прошел через разгон мирных шествий, расстрелы резиновыми и боевыми пулями, а также исчезновения людей. Олимпийская чемпионка подчеркнула, что посвятила 20 лет тому, чтобы ее страну знали по всему миру исключительно как родину выдающихся людей. Кроме того, спорт научил Александру уважать позицию соперников, какой бы она ни была.

По словам Герасимени, ей больно наблюдать за тем, как из-за гражданской позиции людей лишают свободы. Спортсменка также выразила мнение о том, что Александр Лукашенко является общенациональным кошмаром для белорусов.

Спортсменка резюмировала свое послание тем, что протестную прослойку населения не удалось запугать ни уголовными делами, ни резиновыми пулями. Она выразила уверенность, что общество в конечном итоге одержит победу над режимом последнего диктатора Европы.

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Автор: 11 февраля 2021, 21:51 Источник: UDF.BY ✓ Надежный источник
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Инаугурацию Лукашенко "отметили" слезоточивым газом и водометами с краской

комментарии

Ответить:

Valeriy Bondarik
Ответить
_.._ З д р а в с т в у й`те _.._

Лукашенко - Общенациональный, белорусский К О Ш М А Р !
* Очень Верная социальная характеристика этого Т.Н. "президента" !
...ТАМошний лукашенко (НЕлегитимен!), для Белоруссии - как ВИРУС...
ОН - полит-ОККУПАНТ, захват,тивший Полит-власть в Белоруссии !
* ЕГО в стране - НЕНАВИДИТ Народ! и ОН - Это 100%-но ЗАСЛУЖИЛ !
``````````````````````
ТАМошний (в РБ) лукашенко - это Н Н Н !
* Что ЭТО такое :

-- НЕлегитимен !
-- НЕзаконен !
-- НЕадекватен...!
``````````````````````````
Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 11-2-21.
Гость
Ответить
В Беларуси огромное количество ледовых дворцов,созданы все условия для хоккея и чемпионов в этом виде спорта,но чё то ни фига не палучаецца,а кто то тут гавкает про благодатные условия!Условия это не все и Герасименя глаголит истину!
Гость
Ответить
Гость
Вот что значит черная не благодарность! Когд создавали все условия для ее работы становления как спортсменки был Батька, а как выпала в осадок то общенациональный кошмар!
Какие условия,она добилась всего сама без всяких условий!
Гость
Ответить
Вот что значит черная не благодарность! Когд создавали все условия для ее работы становления как спортсменки был Батька, а как выпала в осадок то общенациональный кошмар!
1

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