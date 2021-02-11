Время мешает Лукашенко пойти путем Каддафи – политолог Николюк

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что готов уйти из власти только при том условии, если акции протеста прекратятся, а оппозиция даст ему гарантии безопасности. Также политику нужно, чтобы Всебелорусское народное собрание получило конституционные полномочия.



Политолог Сергей Николюк считает, что Александр Лукашенко продолжает своими действиями раскалывать общество. Эксперт отметил, что раньше Всебелорусское народное собрание всегда проводилось перед выборами и отражало поддержку народом власти. Сейчас же выборы давно прошли. Причем Лукашенко оказался в меньшинстве. Об этом политолог рассказал в интервью радио "Свобода".

Для ответа на вопрос, зачем Лукашенко это собрание, Николюк подчеркнул, что отличительной чертой белорусского режима всегда была имитация. Это некий аналог советских партийных съездов, где отчитывались об успехах.

По словам политолога, Лукашенко часто говорит о народовластии. Но оно невозможно в условиях большого государства, где больше одного города. Организаторы собрания прекрасно понимают, что никаких практических вопросов оно не решит. Так что оно несет всего лишь символическую нагрузку. Грубо говоря, показуху.

На вопрос о том, что мешает Лукашенко пойти путем Муаммара Каддафи и жить без всяких формальных парламентов и выборов, политолог ответил так: наверное, просто не в то время родился. Поэтому когда Лукашенко говорит о демократии, он имеет ввиду именно ее имитацию. А в новом нормальном государстве имитации еста нет, поэтому и старая власть держится как за соломинку за свои принципы.