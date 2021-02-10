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Политика
Оппозиционер Бабарико сравнил Лукашенко с латиноамериканским диктатором

Оппозиционер Бабарико сравнил Лукашенко с латиноамериканским диктатором

Александр Лукашенко. Фото: Anvar Galeev/Russian Look/www.globallookpress.com
Экс-глава Белгазпромбанка Виктор Бабарико дал большое интервью изданию Deutsche Welle. Находящийся в СИЗО оппозиционер рассказал о встрече с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.
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Оппозиционер Виктор Бабарико до сих пор находится в местах лишения свободы. Осенью прошлого года у него состоялась встреча с Александром Лукашенко. Бабарико поделился впечатлениями от разговора с белорусским президентом.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Заключенный политик заявил, что происходящее в его стране напоминает роман "Осень патриарха". Сюжет литературного произведения крутится вокруг латиноамериканской диктатора, который правил более ста лет.

Оппонент Александра Григорьевича выразил мнение, что руководящие должности должны занимать люди, которым есть куда податься после того, как они отойдут от власти. В ином случае от официальных полномочий их жизнь и карьера зависят в полной мере, отметил он.

Бабарико также заявил, что сейчас в Белоруссии на глазах у мировой общественности происходит объединения людей в нацию. Из-за этого у граждан теперь появился запрос на смену системы правления.

Оппозиционер подчеркнул, что в стране есть много тех персоналий, которые могли бы подойти на роль нового лидера. Кроме того, Виктор Бабарико готов лично внести свой вклад в процветание свободной Белоруссии, если общество будет в этом нуждаться.

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Автор: 10 февраля 2021, 21:42 Источник: Deutsche Welle ✓ Надежный источник
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комментарии

Ответить:

Гость
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Ну пока будешь готов лично внести вклад в дело процветания новой Белоруссии прийдется отсидеть лет десять в старой стране!
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