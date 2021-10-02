Ситуация в Белоруссии Обострение конфликта в Донбассе Коронавирус в России Крым

Топ новостей недели

Адские муки: Изуродованный сын Яковлевой сжег почерневшую кожу
"Мерзкое личико": Женоподобного сына Королевой смачно выпороли
"Похожа на похабного отца": дочь Панина облили помоями
Обнародовано имя нового супруга Зудиной: Впервые вышли в свет
партнеры
Суббота
2 октября
Лента новостей
20:15
"Иначе я буду вечным президентом": Лукашенко об условиях своей отставки
17:56
Рассказавший о раке Газманов поражен изменениями в организме
17:55
"Может иметь детей от другого": Нетребко и Эйвазов объяснили причину отсутствия детей
16:45
Жириновский предложил переименовать должность президента России
16:09
Цискаридзе рассказал о покушении: Начался ад
16:08
"Спряталась за кресло": Пугачевой пришлось скрываться от камер из-за откровенной одежды
16:03
"Семечко попадает в маму": Собчак рассказала малолетнему сыну о сексе
15:02
Ахеджакова боится выходить на сцену: Я трус
14:36
"Счастливая, красивая": Шаляпин выложил видео с уже покойной женой
14:21
"Испоганить жизнь несложно": раскрыта реальная причина ухода Губина со сцены
13:47
Молодая жена Петросяна спровоцировала слухи о новой беременности
13:46
"Глазки грустные": поклонники Валерии переживают за состояние артистки
13:36
Садальский облил Эрнста грязью: Очередная авантюра
13:35
Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости
12:50
"Я вошла в чужую семью": певица Слава призналась в романе с женатым
12:48
Украинский политолог Петренко заявил об аннексированном Россией Донбассе: Это серьезная угроза
12:46
"Видела отношение": сестра Фриске раздает вещи покойной чужим людям
11:55
Волочкова выставила на всеобщее обозрение почерневшие ноги
11:42
Белорусский генерал Белоконев призвал "мочить" несогласных "в сортире"
11:41
"Вы очень несимпатичная": Агутин набросился на женщину за критику
11:31
"Перешагнули мы Маслякова": телеведущий "взорвался" из-за убийцы КВН
11:03
Кубок мира по латиноамериканским танцам празднует Юбилей в Кремле
11:03
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой
10:55
Эксперт Муратов: Эрдоган хочет ослабить Россию и отобрать Крым
10:51
"Топили и уничтожали": Цискаридзе о провалах Волочковой в балете
08:51
Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
06:12
День Трофима и Зосимы: что нельзя делать 2 октября
04:36
К чему снятся месячные
02:41
"Это невосполнимо": психолог о состоянии Кудрявцевой после смерти члена семьи
00:23
Пивной ресторан для всей семьи открылся в Москве
21:47
Пластический хирург вывел молодящуюся Пугачеву на чистую воду
21:27
"Внутри семьи мы четко разграничили": Маликова о пути на сцену, отношениях с братом и карьере сына
21:21
Накатили с утра: еле волочащих ноги Николаева и Преснякова сняли на улице
21:16
Куда сходить в Москве: афиша со 2 по 10 октября
21:16
На складе в Новой Москве случился пожар на складе
20:41
В Новой Москве запустили сервис вызова маршруток "По пути"
20:37
Экономист Колташов: США не откажутся от давления на Россию
20:04
В подмосковном Одинцово нашли два мумифицированных трупа
19:54
"Может обломаться": Шаляпина предупредили о проблемах с наследством умершей жены-миллионерши
19:51
Боня вколола себе "стерилизующую женщин" вакцину
19:31
Пригожин решил упечь осмелевшего Джигурду в психушку после решения дать в челюсть
19:02
Михаила Саакашвили задержали и отправили в СИЗО в Грузии
18:42
"Ты в психушке, что ли?": брошенного женой-пенсионеркой Солнцева сняли на унитазе
18:23
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
17:54
"Будет вдовцом": смерть жены Шаляпина предсказывали в день свадьбы
17:50
Тело актера "Глухаря" 22 дня пролежало в морге
17:32
Экономист Саливон посоветовал Украине идти на поклон к России
17:21
"Забыть, откуда ты родом": взбешенный Масляков влез в скандал с экс-подопечными
17:07
Страдал ребенок: звезда сериалов Бондаренко рассказал о крахе брака
17:06
Разработчики ДЭГ опровергли обвинения в наличии фальсификаций в электронном голосовании
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Вызывает только смех: Цымбалюк-Романовская считает ложью новость о смерти жены Шаляпина
Оскорбленный актер внезапно набросился на Бузову и Богомолова: Человеческие выделения
"Почки не придется продавать?": бывшая жена дала смачную затрещину мужу Макеевой
Манукян впервые заговорил об изменах Бузовой: Мне было неловко
"Большое несчастье": известный режиссер сообщил печальную новость о Чулпан Хаматовой
"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой
685
400
true
Дни.ру
1
5
4.7
96
info@dni.ru
+7 (495) 530-13-13
ООО «Дни.ру»
235
35
Политика
"Иначе я буду вечным президентом": Лукашенко об условиях своей отставки

"Иначе я буду вечным президентом": Лукашенко об условиях своей отставки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко сделал заявление в интервью телеканалу CNN.
прочитано 375 раз

Об отставке Александра Лукашенко мечтают как минимум те, кто голосовал за Светлану Тихановскую в августе прошлого года, а также на Западе, где белорусского лидера называют "последним диктатором Европы". Но Батька, по всей видимости, пока не собирается покидать пост президента.

ПО ТЕМЕ

Цепкало: Лукашенко ждет смертная казнь

Белорусская оппозиция обнародовала план борьбы с Лукашенко

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В интервью CNN Лукашенко заявил, что уйдет в отставку лишь в том случае, если Запад перестанет "бомбить" и "лишать слова и независимости" белорусов. "Если вы нас будете атаковать, <...> я буду вечным президентом", – сказал Александр Григорьевич. Также политик пригрозил: если кто-либо посмеет вмешаться во внутренние дела Белоруссии, будет плохо.

Напомним, после президентских выборов, которые состоялись в республике 9 августа 2020 года, прошла волна протестов. Тогда Лукашенко заявил, что к массовым беспорядкам в Белоруссии причастен Запад, в частности, страны Прибалтики. Кстати, именно туда после выборов бежала кандидат в президенты Светлана Тихановская.

Ранее "Дни.ру" писали о том, что Александр Лукашенко ответил на вопрос о вхождении Белоруссии в состав России. Политик заявил, что он и президент России Владимир Путин "достаточно умны" для создания Союзного государства, которое сильнее унитарного образования.

ЧИТАЙТЕ "ДНИ.РУ" В "ТЕЛЕГРАМЕ" – ИНТЕРЕСНЫЕ НОВОСТИ И ПОДАРКИ

Фото: Kremlin Pool/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Автор: 2 октября 2021, 20:15 Источник: YouTube-канал "АТН: новости Беларуси и мира" ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

Популярные темы форума

Политика

США настраивают мир против России

Шоу-бизнес

Рудковская ходит с "тревожной кнопкой"

Проишествия

В Якутии медведь растерзал оленевода

Lifestyle

Легенду Мишки Япончика поставили на сцене
Шоу-бизнес

Ахеджакова боится выходить на сцену: Я трус

Актриса тяжело переживает скандал

Шоу-бизнес

"Счастливая, красивая": Шаляпин выложил видео с уже покойной женой

Певец не может прийти в себя
Шоу-бизнес

"Как вы все надоели": пенсионеры ввалилась в дом к Пугачевой

Коллеги сфотографировались с Примадонной
Шоу-бизнес

Садальский облил Эрнста грязью: Очередная авантюра

Артист не верит в новый проект

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 4 по 10 октября 2021 года
Гороскоп на октябрь 2021 года
Астролог назвала самые неблагоприятные дни 2022 года
Каким знакам зодиака не следует копить деньги: мнение астрологов

Здоровье

Коронавирус в России установил трехмесячный рекорд заболеваемости
В России выявили 24 522 новых случая коронавируса
Подмосковные врачи получат прибавки к зарплате за вакцинацию граждан
Стали известны округа Подмосковья с худшей коронавирусной ситуацией

Спорт

"Мозг затуманивается": фигуристка Волосожар раскрыла правду о "наркотике"
Растоптанный Карпиным Дзюба наплевал на сборную России после скандала с рукоблудием
Девятилетняя россиянка установила мировой рекорд по подтягиваниям
Умер бывший тренер баскетбольных клубов ЦСКА и "Динамо"

Регионы

В Свердловской области отделение полиции затопило кипятком
В ЯНАО мужчина убил коллегу доской
В Приамурье пенсионер устроил стрельбу возле своего дома
В Приморье мужчина с ружьем пришел к школе
© 2015-2021 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+