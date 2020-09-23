Конституционную реформу Лукашенко назвали приманкой для народа

Положение Александра Лукашенко остается шатким, но смены власти в республике в Кремле допустить не могут. Чтобы сохранить рычаги управления в руках нынешнего руководства республики, был предложен план конституционной реформы.
Изменение основного закона может переключить внимание общества с протестов и смириться с переизбранием Александра Лукашенко. Одним из условий передачи власти может быть неучастие президента в следующих выборах главы государства.
Политолог Владимир Пастухов призвал общественность не идти на поводу у власти. По его мнению, конституционная реформа станет приманкой для народа и не разрешит политический кризис.
По мнению экспета, единственным выходом из создавшегося положения станет восстановление Конституции Белоруссии 1994 года. После этого нужно назначить выборы в новый парламент, который решит, нужен ли респулике президент и какие у него будут полномочия.
В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность главы государства. Заранее о его инаугурации не объявляли. Утром силовики начали перекрывать центр Минска и подходы к Дворцу независимости.
На торжественной церемонии присутствовали несколько сотен человек. Александр Лукашенко положил правую руку на Конституцию республики и принес присягу на белорусском языке.
Политический кризис в республике начался 9 августа после президентских выборах. Оппозиция не признает победу Александра Лукашенко. Еженедельно в Минске и других городах республики проходят крупые акции протеста.
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