Конституционную реформу Лукашенко назвали приманкой для народа

Анонсированная президентом Александром Лукашенко реформа Конституции Белоруссии не решит главных вопросов, а станет приманкой для возмущенного народа. С таким мнением выступил известный политолог Владимир Пастухов.



Положение Александра Лукашенко остается шатким, но смены власти в республике в Кремле допустить не могут. Чтобы сохранить рычаги управления в руках нынешнего руководства республики, был предложен план конституционной реформы.



Изменение основного закона может переключить внимание общества с протестов и смириться с переизбранием Александра Лукашенко. Одним из условий передачи власти может быть неучастие президента в следующих выборах главы государства.

Политолог Владимир Пастухов призвал общественность не идти на поводу у власти. По его мнению, конституционная реформа станет приманкой для народа и не разрешит политический кризис.

По мнению экспета, единственным выходом из создавшегося положения станет восстановление Конституции Белоруссии 1994 года. После этого нужно назначить выборы в новый парламент, который решит, нужен ли респулике президент и какие у него будут полномочия.

В среду, 23 сентября, Александр Лукашенко вступил в должность главы государства. Заранее о его инаугурации не объявляли. Утром силовики начали перекрывать центр Минска и подходы к Дворцу независимости.

На торжественной церемонии присутствовали несколько сотен человек. Александр Лукашенко положил правую руку на Конституцию республики и принес присягу на белорусском языке.

Политический кризис в республике начался 9 августа после президентских выборах. Оппозиция не признает победу Александра Лукашенко. Еженедельно в Минске и других городах республики проходят крупые акции протеста.