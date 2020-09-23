Лукашенко вступил в должность президента Белоруссии: прошла тайная инаугурация

В Сети предположили, что в Белоруссии готовится инаугурация Лукашенко. Возле Дворца независимости в Минске собрались военные и чиновники.

Тайную инаугурацию Александра Лукашенко анонсировал телеграм-канал Nexta. Возле рабочей резиденции белорусского лидера в Минске заметили военных, в том числе из роты почетного караула.

На церемонию приглашено несколько сотен человек. В их числе высшие должностные лица, депутаты Палаты представителей и члены Совета Республики, руководители государственных органов и организаций, местных исполнительных и распорядительных органов, республиканских средств массовой информации, деятели науки, культуры и спорта.

Положив правую руку на Конституцию, Александр Лукашенко произнес присягу на белорусском языке. Затем он подписал акт о принесении присяги, после чего председатель Центральной комиссии страны по выборам и проведению республиканских референдумов Лидия Ермошина вручила политику удостоверение президента республики.

Напомним, выборы главы государства состоялись 9 августа. По данным ЦИК, за Александра Лукашенко проголосовало 80,1% избирателей. В Белоруссии после президентских выборов начались массовые акции против политика. Протестующие уверены, что результаты выборов были сфальсифицированы.