В Белоруссии озвучили условие ухода Лукашенко в отставку

Несмотря на многочисленные акции протеста, президент Белоруссии Александр Лукашенко не спешит покидать насиженное кресло. Представитель координационного совета оппозиции Максим Богрецов назвал необходимое условие для ухода Батьки в отставку.

Блицкрига у белорусской оппозиции не получилось. Государственный аппарат, пребывавший в первые дни протестов в растерянности, сумел мобилизовать силы и удержать ситуацию. Оппозиция еженедельно проводит массовые акции протеста, но большого впечатления на Александра Лукашенко они не производят – уходить в отставку президент отказывается.

Что может заставить Батьку изменить решение? Член координационного совета оппозиции, топ-менеджер IT-компании EPAM Максим Богрецов считает, что ахиллесова пята режима Александра Лукашенко – экономика.

Ситуацию в пользу оппозиции переломит не уличная активность, а стремительно ухудшающаяся ситуация в экономике, уверен он. На днях стало известно о выдачей Россией очередного кредита на 1,5 миллиарда рублей. Однако большая его часть будет потрачена на реструктуризацию прошлых долгов.

Из-за Лукашенко белорусская экономика стремительно идет ко дну, заявил Богрецов. Рано или поздно это заставит президента пойти на уступки и начать переговоры о передаче власти, уверен оппозиционер.

Он напомнил, что раньше белорусскую экономику щедро спонсировала Россия. И пока ситуация была стабильной, бизнес был готов к компромиссам с властью, отметил Богрецов.

"Но сейчас этого нет, и страна начинает сильно дрейфовать в сторону Северной Кореи, особенно после слов Лукашенко о закрытии границ", – сказал оппозиционер в комментарии порталу "Народная воля".

Ситуацию для режима Лукашенко усугубляет его нелегитимность в глазах значительной части белорусского общества, считает топ-менеджер. Правовой дефолт власти ведет экономическому и социальному краху, подчеркнул оппозиционер.

В Белоруссии с 9 августа продолжаются массовые акции протеста. По воскресеньям оппозиция уже традиционно проводит большие митинги. Ряд членов координационного совета были задержаны или вынуждены бежать из страны.