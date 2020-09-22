Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку

По словам эксперта, Александр Лукашенко будет президентом республики до 2022 или 2023 года. Затем политик "сделает мощную рокировку" и займет пост главы Союзного государства. "Он думает, что всех обманет", – раскрыл замысел лидера Леонид Заико.
Специалист отметил, что нынешний кризис в Белоруссии вызван противостоянием районной номенклатуры и молодыми интеллектуалами, а не борьбой оппозиционного движения с властью. Это цивилизованный культурологический конфликт, сообщает "Примус".
В правительстве сидят деревенские люди, построившие цивилизацию на "молоке, тракторе и мясе". Глава центра "Стратегия" рассказал, что против них выступают молодые граждане, которые умеют решать любые задачи и разговаривают с миром на английском языке.
"Цивилизация меняется. Меняется движущая сила", – выразил мнение Заико.
Напомним, акции протеста в Белоруссии продолжаются более шести недель. Демонстранты требуют освобождения всех политзаключенных, расследования преступлений силовиков и проведения новых выборов президента – честных и прозрачных.
Александр Лукашенко в свою очередь заявил, что беспорядки были спровоцированы извне. Действия протестующих якобы контролируют США, Чехия, Польша, Литва и Украина. Президент пообещал жестко пресечь любую попытку разжигания обстановки в стране.
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