Лукашенко решил судьбу своего оппонента на переговорах с Путиным – журналист

На прошлой неделе состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Переговоры политиков прошли за закрытыми дверями. О чем беседовали лидеры, рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

По мнению журналиста, одной из главных тем переговоров стала судьба бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. "Я не знаю результат. Но думаю, что мы его увидим", – добавил Алексей Венедиктов.

В Кремле заявили, что не обладают такой информацией о беседе президентов. Дмитрий Песков усомнился в том, что главред "Эха Москвы" может на самом деле знать об этом, так как встреча политиков проходила без репортеров.

Отметим, что Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк около 20 лет. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента республики. Спустя месяц банкира арестовали силовики.

По данным TUT.by, незадолго до голосования были задержаны десять топ-менеджеров организации, а также несколько друзей и партнеров Бабарико. В августе основной офис банка опечатали.

Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о связи оппонента с "Газпромом". По его словам, банкиром могли руководить топ-менеджеры российской энергетической компании.

Пресс-секретарь Владимира Путина попросил подкрепить эти обвинения фактами. Дмитрий Песков отметил, что интересы "Газпрома" находятся под защитой российского государства.