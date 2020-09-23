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Лукашенко решил судьбу своего оппонента на переговорах с Путиным – журналист

Лукашенко решил судьбу своего оппонента на переговорах с Путиным – журналист

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
На прошлой неделе состоялась встреча президентов России и Белоруссии. Переговоры политиков прошли за закрытыми дверями. О чем беседовали лидеры, рассказал главный редактор радиостанции "Эхо Москвы" Алексей Венедиктов.

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По мнению журналиста, одной из главных тем переговоров стала судьба бывшего руководителя Белгазпромбанка Виктора Бабарико. "Я не знаю результат. Но думаю, что мы его увидим", – добавил Алексей Венедиктов.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

В Кремле заявили, что не обладают такой информацией о беседе президентов. Дмитрий Песков усомнился в том, что главред "Эха Москвы" может на самом деле знать об этом, так как встреча политиков проходила без репортеров.

Отметим, что Виктор Бабарико возглавлял Белгазпромбанк около 20 лет. В мае 2020 года он выдвинул свою кандидатуру на выборы президента республики. Спустя месяц банкира арестовали силовики.

По данным TUT.by, незадолго до голосования были задержаны десять топ-менеджеров организации, а также несколько друзей и партнеров Бабарико. В августе основной офис банка опечатали.

Тогда президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о связи оппонента с "Газпромом". По его словам, банкиром могли руководить топ-менеджеры российской энергетической компании.

Пресс-секретарь Владимира Путина попросил подкрепить эти обвинения фактами. Дмитрий Песков отметил, что интересы "Газпрома" находятся под защитой российского государства.

Автор: 23 сентября 2020, 10:29 Источник: Эхо Москвы ✓ Надежный источник
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