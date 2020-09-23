Новости Белоруссии Крым Президентские выборы в США Коронавирус в России

Топ новостей

Принудительная "украинизация" школ Зеленским привела к протестам педагогов: Родители плачут
Шепелев рассказал о романе с Галкиным
"Они живут отдельно": известная певица откровенно о Королевой и Глушко после скандала с изменой
Брошенная мужем онкобольная ведущая призналась в страхе остаться уродом
партнеры
Среда
23 сентября
Лента новостей
09:37
Мокрая любовница Прилучного показала себя без белья
08:59
"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
08:58
"С кем еще можно бухнуть": Королева заливает измену Тарзана алкоголем
08:45
Эксперт: Белорусский МИД остался без работы из-за борьбы Лукашенко за власть
08:14
В России взлетят цены на лекарства в октябре
07:00
В Белоруссии озвучили условие ухода Лукашенко в отставку
04:02
Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником
02:01
Дочь Белоусова родила от иностранца
23:55
Бывший участник "Ласкового мая" оказался одним из лидеров религиозной секты
21:39
"Не в моем вкусе": известный российский режиссер взбесился после слухов о домогательствах
21:08
Путин сделал сенсационное предположение об инциденте с Навальным
20:58
Россиянин поджег машину с годовалым ребенком из-за ссоры с женой
20:44
Как Путин решил менять правительство – главное
20:31
Ефремов пожаловался на отсутствие интернета в СИЗО
20:05
Путин предложил бесплатно предоставить ООН российскую вакцину от коронавируса
20:05
Появились данные об уходе Нагиева из шоу "Голос"
19:52
Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?
19:45
"Маньяк": вид Пригожина ужаснул Собчак
19:44
Знойные красавицы утешили Пелагею после расставания с мужем
18:39
Жену и дочь Маликова смачно приложили за "перетянутые" лица
18:25
Бузова сцепилась со своим любовником на публике
18:24
Вялый Прилучный бурно отреагировал на обвинения в пьянстве
18:19
После оглашения приговора любовница Ефремова пропала без вести
17:57
"Она меня невзлюбила": Уваровой были не рады на съемках "Не родись красивой"
17:57
Плющенко посоветовал маленькому сыну терпеть боль
17:52
Создатели российской вакцины назвали срок полной победы над коронавирусом
17:22
Когда лучше требовать повышения зарплаты
17:11
"Выскребал замерзший снег, делая туннель к кладбищу": звезда сериалов рассказала Корчевникову о личной драме
17:01
София Ротару отвернулась от любимого мужчины
16:52
Убийца солиста The Beatles Джона Леннона впервые извинился перед его вдовой
16:38
Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
16:38
Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
16:31
Самую маленькую квартиру в России выставили на продажу
16:21
"Неужели нет приличного ничего": молодая жена Игоря Николаева получила роль в сериале
16:19
"Кошмар": изменившаяся Натали резко постарела
16:05
"Наездница" и "на боку": специалист раскрыл секс-тайны Петросяна и Брухуновой
15:36
Пьяный вдрабадан Шура шокировал народ неадекватным поведением
15:35
Боня набросилась на Собчак за странное поведение во время интервью: Все выглядело нелепо
15:27
Когда включат отопление в Москве в 2020 году
15:26
Последнее выступление ведущего "Русского лото" Михаила Борисова
15:26
Путин наградил Боярского орденом
15:25
Необычное прошлое звезды "Игры престолов": Мама покупала девчачьи вещи
15:09
Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем
14:50
Ушел из жизни переводчик романа "Улисс"
14:43
"Спиногрызы" мешают Галкину и Пугачевой наслаждаться завтраком
14:40
У Сильвестра Сталлоне умерла мать
14:27
Жириновский предсказал распад США
14:21
В Кировской области микроавтобус попал в смертельное ДТП
14:20
Володин: Призывы к отчуждению российских территорий должны строго пресекаться
14:11
В Подмосковье украли конфискованные товары на 10 миллионов
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Силовики стали разбегаться от Лукашенко
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы
Эксперт заявила о неизбежности падения режима Лукашенко: Даже план с новой Конституцией не поможет
Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
"Вываливают чужие переписки": Королева бросилась за помощью после измены Тарзана
Поклонская предупредила о возможном повторении украинского сценария в Белоруссии
Политика
Эксперт: Белорусский МИД остался без работы из-за борьбы Лукашенко за власть

Эксперт: Белорусский МИД остался без работы из-за борьбы Лукашенко за власть

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Внешняя политика любого государства имеет огромное значение для позиционировании страны. Эксперты сходятся во мнении, что Лукашенко использует орган исполнительной власти для борьбы за президентское кресло.
прочитано 3071 раз

Белоруссия расположена между Россией и Евросоюзом, поэтому внешняя политика республики не может обойтись без взвешенных и сбалансированных отношений с другими государствами. Однако последние политические события эту теорию разгромили в пух и прах, считает политолог Валерий Карбалевич.

ПО ТЕМЕ

В Белоруссии озвучили условие ухода Лукашенко в отставку

Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку

 Новости Белоруссии

Сюжеты Новости Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению эксперта, Александр Лукашенко использует внешнюю как инструмент для достижения своих целей. И если с ОМОН и прочими правоохранительными органами удержание власти ассоциируется без сомнений, то с МИД ситуация иная. Орган по определению признан представлять интересы всей страны, но на деле используется как спасательный круг для тонущего Батьки.

Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей грозился прервать дипломатические отношения с европейскими странами в случае введения санкций. Позже белорусскими чиновниками было задекларировано, что главным приоритетом для республики является укрепление политических отношений с братской Россией.

Карбалевич объясняет это все тем, что желание сосредоточить власть в руках одного человека стало важнее национальных интересов. Таким образом, можно сказать, что внешняя политика в своем естественном виде просто исчезла. Карбалевич подчеркнул, что белорусскому МИД и вовсе можно объявить о закрытии, поскольку все отправились бороться за власть Лукашенко.

Автор: 23 сентября 2020, 08:45 Источник: Радио Свобода ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Зеленского подняли на смех после очередной жалобы ЕС из-за Крыма: Что он курит?
Политолог раскрыл план Лукашенко: Сделает мощную рокировку
Володин: Призывы к отчуждению российских территорий должны строго пресекаться
Эксперт: Лукашенко близок к тому, чтобы разозлить Путина

Шоу-бизнес

"Просто мне плохо очень": Ирина Аллегрова воссоединилась с бывшим
"С кем еще можно бухнуть": Королева заливает измену Тарзана алкоголем
Седокова раскрыла истинную причину свадьбы с избранником
Дочь Белоусова родила от иностранца

Проишествия

Рэпер на полной скорости въехал в толпу людей в Москве: подробности
Лифт с двумя женщинами сорвался вниз на востоке Москвы
Известный музыкант умер в Крыму после жесткой драки
В Минском университете задержали студентов после исполнения песни революционеров

Lifestyle

Группа "Би-2" устроила уникальное шоу после карантина: 200 дней без концертов
"Я сделала все, что могла": почему Вертинская отказывается от новых ролей
Возмездие настигло: Машков рассказал историю массового убийства
На известного композитора навели порчу: врачи назвали это раком
Шоу-бизнес

Появились данные об уходе Нагиева из шоу "Голос"

Слухи ходят давно
Шоу-бизнес

Бузова сцепилась со своим любовником на публике

Пара громко ругалась на улице
Шоу-бизнес

Боня набросилась на Собчак за странное поведение во время интервью: Все выглядело нелепо

Артистка жестко обозначила свою позицию
Шоу-бизнес

Отменившая свадьбу Азиза жестоко расправилась с подвенечным платьем

Артистка не хочет грандиозного торжества

Гороскоп

Гороскоп на неделю с 21 по 27 сентября 2020 года
Гороскоп на неделю с 7 по 13 сентября 2020 года
Гороскоп на сегодня, 31 августа 2020 года
Гороскоп на сентябрь 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Абрамовича заподозрили в незаконном приобретении прав на футболистов
"Она психологически надломлена": Тутберидзе о возвращении Медведевой
"Зажало в ДТП": Ягудин показал обезображенное лицо
Тарасова оценила возвращение Медведевой к Тутберидзе

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+