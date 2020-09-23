Эксперт: Белорусский МИД остался без работы из-за борьбы Лукашенко за власть

Белоруссия расположена между Россией и Евросоюзом, поэтому внешняя политика республики не может обойтись без взвешенных и сбалансированных отношений с другими государствами. Однако последние политические события эту теорию разгромили в пух и прах, считает политолог Валерий Карбалевич.
По мнению эксперта, Александр Лукашенко использует внешнюю как инструмент для достижения своих целей. И если с ОМОН и прочими правоохранительными органами удержание власти ассоциируется без сомнений, то с МИД ситуация иная. Орган по определению признан представлять интересы всей страны, но на деле используется как спасательный круг для тонущего Батьки.
Недавно министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей грозился прервать дипломатические отношения с европейскими странами в случае введения санкций. Позже белорусскими чиновниками было задекларировано, что главным приоритетом для республики является укрепление политических отношений с братской Россией.
Карбалевич объясняет это все тем, что желание сосредоточить власть в руках одного человека стало важнее национальных интересов. Таким образом, можно сказать, что внешняя политика в своем естественном виде просто исчезла. Карбалевич подчеркнул, что белорусскому МИД и вовсе можно объявить о закрытии, поскольку все отправились бороться за власть Лукашенко.
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