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Политика
Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы

Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы

Светлана Тихановская. Фото: Florian Gaertner/photothek.net v/www.globallookpress.com
Бывший кандидат на пост президента Белоруссии Светлана Тихановская выступила на заседании комитета Европарламента по иностранным делам. Политик заявила о продолжении акций протеста в республике.
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На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил об окончании сложного периода в истории республики. Политик отметил, что время митингов и баррикад закончилось и теперь белорусы должны сосредоточиться на созидании.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

C президентом не согласилась Светлана Тихановская. Оппозиционер рассказала, что протестные настроения не ослабевают. Митинги и забастовки будут продолжаться в Белоруссии столько, сколько будет надо – недели, месяцы или даже годы.

Также политик предложила европарламентариям список официальных лиц республики, которые причастны к насилию на протестах. Тихановская настояла на том, чтобы против этих людей были введены санкции. Конкретные имена она не назвала.

В начале августа Светлана Тихановская обвинила власти Белоруссии в подделке результатов выбора президента. Она потребовала, чтобы в республике было проведено повторное голосование. После этого оппозиционер стала получать угрозы и покинула страну.

Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве с детьми. Она возглавляет оппозиционное движение и ведет переговоры с европейскими лидерами. Политик попросила их не признавать победу Александра Лукашенко на выборах.

Автор: 21 сентября 2020, 16:33 Источник: Телеграм-канал Sputnik Беларусь ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
тупая кошелка,протесты будут продолжаться до тех пор,пока их будут оплачивать твои хозяева.
1

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