Тихановская: Протесты в Белоруссии будут продолжаться годы

На прошлой неделе президент Александр Лукашенко сообщил об окончании сложного периода в истории республики. Политик отметил, что время митингов и баррикад закончилось и теперь белорусы должны сосредоточиться на созидании.
C президентом не согласилась Светлана Тихановская. Оппозиционер рассказала, что протестные настроения не ослабевают. Митинги и забастовки будут продолжаться в Белоруссии столько, сколько будет надо – недели, месяцы или даже годы.
Также политик предложила европарламентариям список официальных лиц республики, которые причастны к насилию на протестах. Тихановская настояла на том, чтобы против этих людей были введены санкции. Конкретные имена она не назвала.
В начале августа Светлана Тихановская обвинила власти Белоруссии в подделке результатов выбора президента. Она потребовала, чтобы в республике было проведено повторное голосование. После этого оппозиционер стала получать угрозы и покинула страну.
Сейчас Светлана Тихановская находится в Литве с детьми. Она возглавляет оппозиционное движение и ведет переговоры с европейскими лидерами. Политик попросила их не признавать победу Александра Лукашенко на выборах.
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