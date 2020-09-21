Путин демонстративно унизил Лукашенко в Сочи – политолог

Несмотря на тесные связи России и Белоруссии, Путин не относится к Лукашенко как к брату, даже младшему, заявил Белковский. По его мнению, если Москва признает легитимность нынешнего белорусского лидера, то в аэропорту Сочи его должен был встречать как минимум министр иностранных дел.
Однако у трапа самолета Александра Лукашенко ждал губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев. Специалисты по этике и и протоколу считают это демонстартивным унижением белорусского лидера со стороны российского коллеги, комментирует эксперт.
Тем не менее Кремль пока еще продолжает считать Лукашенко легитимным президентом страны, подчеркнул Белковский. "Еще Науру, Вануату и Китай, безусловно, тоже разделяют эту версию до поры до времени", – сказал политолог в эфире радиостанции "Эхо Москвы".
Встреча Путина и Лукашенко прошла в Сочи 14 сентября. Президента разговаривали при закрытых дверях четыре часа. Журналистов на переговоры не пустили, заявлений для прессы главы государств также не сделали.
В тот же день в Белоруссии начались военные учения "Славянское братство". 22-25 сентября пройдет второй этап маневров. В учениях принимают участие более шести тысяч человек, в том числе подразделения Псковской дивизии воздушно-десантных войск. В Москве и Минске подчеркивают, что маневры нацелены на борьбу с террористической угрозой и не направлены против третьих стран.
Кроме того, Россия и Белоруссия договорились о выделении нового кредита республике в размере 1,5 миллиарда рублей. Большую его часть Минск потратит на реструктуризацию прежних долгов перед Москвой.
Путин - Лукашенко: Россия остается приверженной всем нашим договоренностям, включая договоренности, вытекающие из договора о Союзном государстве и ОДКБ. Мы рассматриваем Беларусь, как нашего ближайшего союзника, и безусловно, выполним все взятые нами на себя обязательства pic.twitter.com/L4OS3rQWOh— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) September 14, 2020
Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 9 августа. Протестующие требуют от Александра Лукашенко уйти в отставку. Владимир Путин одним из первых поздравил белорусского коллегу с переизбранием.
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