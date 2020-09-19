Эксперт назвал конституционную реформу Лукашенко способом сбить народный протест

Последние несколько лет Александр Лукашенко периодически ведет разговоры о принятии новой конституции в Белоруссии. Политолог Валерий Карбалевич убежден, что в условиях политического кризиса данная инициатива играет роль компромисса с протестующими.
Новость дополняется.
Популярные темы форума
Крым Украинский
Муж не хочет детей
У Тарзана беременна любовница
А вы считаете Барановскую симпатичной?
Польша ненавид.Россию ,что она ей сделала?
Россия тихо идёт к коммунизму.
20 сентября близко
Зарубина
Феминизм - ЗЛО
Зачем нужен Северный поток 1 и 2, Турецкий поток, Голубой поток