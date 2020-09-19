Зачем Шойгу приезжал к Лукашенко: политолог назвал реальную причину

На встрече с министром обороны России Лукашенко напомнил, что просил Кремль о поставке в республике некоторых типов оружия. "Сказал ему, что, когда вы приедете, мы посмотрим, что нам и где надо реально укрепить в плане Союзного государства", – цитировал белорусского лидера телеграм-канал "Пул Первого".
Политолог Павел Усов считает, что Александр Лукашенко обсуждал с Сергем Шойгу совсем другие вопросы. По словам эксперта, министр обороны приехал в Белоруссию для того, чтобы показать Западу, что российская армия готова поддержать белорусского лидера.
Еще одна цель визита Шойгу в Минск – обсуждение размещения российской военной базы в республике. Усов напомнил, что этот вопрос обсуждался несколько лет назад, но в 2016 году его было решено отложить в сторону.
"Москва стремится реализовывать свои интересы в любых условиях, за любую цену, а Лукашенко оплачивает полученные гарантии", – написал эксперт на своей странице в "Фейсбук".
Напомним, что 14 сентября в Сочи прошла встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко. Пресс-службы обоих лидеров не стали озвучивать журналистам содержание и итоги переговоров, итогового заявления и пресс-конференции тоже не было.
До начала переговоров пришла новость, что Россия выделит Белоруссии кредит в 1,5 миллиарда долларов. Эксперты полагают, что взамен Москва может получить под свой контроль ряд крупных белорусских промышленных активов.
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