Какое прозвище придумал Лукашенко для Тихановской

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Светлана Тихановская. Фото: MAREK HANYZEWSKI/NEWSPIX via www/www.globallookpress.com
В четверг, 17 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на женском форуме в Минске. Политик нелестно высказался о своем оппоненте Светлане Тихановской.
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В ходе выступления Александр Лукашенко рассказал, что ситуация в республике была напряженной в последние недели. Протестующие хотели быстрой и легкой победы, но им помешали военнослужащие. "Под бело-красно-белыми флагами блицкриг не удался", – подчеркнул президент.

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После этого западные страны начали оказывать политическое и дипломатическое давление на республику. По словам Лукашенко, соседние государства пошли по венесуэльскому сценарию и выбрали белорусскую "гуайдиху" – Светлану Тихановскую (Хуан Гуайдо – самопровозглашенный президент Венесуэлы – Прим.ред.).

Также глава страны сообщил об усилении армией границ с Украиной, Литвой и Польшей. Эти страны, отметил Лукашенко, причастны к беспорядкам в Белоруссии. Они планируют использовать республику как трамплин для нападения на своего главного врага – Россию.

Отметим, что сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Оппозиционер покинула Белоруссию сразу после оглашения результатов выборов президента. В окружении политика заявили, что она приняла решение о переезде под давлением действующего режима.

В середине августа Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции. Организация занимается вопросом обеспечения мирного трансфера власти в республике. В отношении членов комитета возбудили уголовное дело. Их обвинили в попытке переворота.

Автор: 18 сентября 2020, 11:05 Источник: БелТА ✓ Надежный источник
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Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

гость
Ответить
А Светлячок жиртрест !!!
Светлячок
Ответить
А Лукашенко Пиночет!!!
1

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