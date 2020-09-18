Какое прозвище придумал Лукашенко для Тихановской

В четверг, 17 сентября, президент Белоруссии Александр Лукашенко побывал на женском форуме в Минске. Политик нелестно высказался о своем оппоненте Светлане Тихановской.

В ходе выступления Александр Лукашенко рассказал, что ситуация в республике была напряженной в последние недели. Протестующие хотели быстрой и легкой победы, но им помешали военнослужащие. "Под бело-красно-белыми флагами блицкриг не удался", – подчеркнул президент.

После этого западные страны начали оказывать политическое и дипломатическое давление на республику. По словам Лукашенко, соседние государства пошли по венесуэльскому сценарию и выбрали белорусскую "гуайдиху" – Светлану Тихановскую (Хуан Гуайдо – самопровозглашенный президент Венесуэлы – Прим.ред.).

Также глава страны сообщил об усилении армией границ с Украиной, Литвой и Польшей. Эти страны, отметил Лукашенко, причастны к беспорядкам в Белоруссии. Они планируют использовать республику как трамплин для нападения на своего главного врага – Россию.

Отметим, что сейчас Светлана Тихановская находится в Литве. Оппозиционер покинула Белоруссию сразу после оглашения результатов выборов президента. В окружении политика заявили, что она приняла решение о переезде под давлением действующего режима.

В середине августа Светлана Тихановская объявила о создании Координационного совета оппозиции. Организация занимается вопросом обеспечения мирного трансфера власти в республике. В отношении членов комитета возбудили уголовное дело. Их обвинили в попытке переворота.