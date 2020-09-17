Лукашенко объявил о закрытии границ с несколькими европейскими странами

В скором времени Белоруссия закроет границы с Литвой и Польшей, а также усилит границу с Украиной. Президент республики Александр Лукашенко объяснил свое решение.

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Спустя несколько дней после выборов президента Белоруссии экс-кандидат Светлана Тихановская бежала в Литву. Оппозиционер испугалась за себя и своих детей. Позже власти Литвы провозгласили Тихановскую избранным лидером республики.

Как пишет "Царьград", в Польше находится автор телеграм-канала NEXTA, который якобы координирует акции протеста в Белоруссии, а также публикует фейковую информацию. На Украине же скрываются другие бежавшие из республики оппозиционеры.

Не зная дальнейших действий своих противников, Лукашенко вынужден закрыть границы с этими государствами. По мнению президента, в их арсенале осталось несколько приемов, которые нужно пресечь.

Также Александр Григорьевич обратился к жителям Литвы, Польши и Украины. Он хочет, чтобы народ помешал развязать "горячую" войну, пишет РИА ФАН. Лукашенко убежден, что политики упомянутых стран – безумцы.