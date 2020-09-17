Политолог: США влезли во внутренние дела Белоруссии

На этой неделе стало известно, что Россия предоставит Белоруссии кредит в полтора миллиарда долларов. Благодаря такой поддержке Лукашенко должен справиться с трудностями, которые возникли в республике на фоне протестов. Александр Григорьевич отметил: это не новый кредит, а рефинансирование прошлого займа.
Тарасов не удивлен тем, что Минск получил от Москвы такую сумму, ведь, по его мнению, к этому все шло. Кризис в стране возник из-за ошибок, которые допустил белорусский лидер. Вместе с тем республика столкнулась с вмешательством Запада, считает эксперт. Чтобы выйти из сложившейся ситуации, требуется немалая сумма.
Политолог уверен: во внутренние дела Белоруссии влезли США, Польша, а также другие балтийские страны. Россия, напротив, заняла позицию наблюдения. При этом Кремль понимает, что соседней республике необходимо помочь, поэтому было принято решение предоставить кредит.
Впереди у Белоруссии – политическая реформа и внесение поправок в Конституцию, прогнозирует Тарасов.
Тем временем в Европейском парламенте предложили ввести санкции против россиян, которые открыто поддерживают Лукашенко. Напомним, ЕС не признал Александра Григорьевича легитимным президентом Белоруссии.
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