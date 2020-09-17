Кто придет на смену Лукашенко

После того, как Александр Лукашенко и Владимир Путин встретились в Сочи, многие эксперты пришли к выводу: лидеры двух стран взяли курс на Союзное государство. В связи с этим белорусский лидер скоро оставит должность, считает предприниматель Константин Малофеев.

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