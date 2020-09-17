Кто придет на смену Лукашенко

Лукашенко стоял на распутье. С одной стороны – дружба с Россией, с другой – дорога в никуда. По мнению Малофеева, двигаться на Запад было невозможно, поскольку те страны пытались устроить переворот в республике.
Эксперт уверен, что белорусский народ ждет, когда Путин уберет Лукашенко с поста президента Белоруссии и найдет для него должность в Союзном государстве. Александр Григорьевич – отличный хозяйственник, считает предприниматель. Его навыки пригодились бы россиянам.
Малофеев предполагает, что Лукашенко покинет должность после того, как в стране внесут поправки в Конституцию. Основанием для этого домысла стало недавнее высказывание Белорусского лидера: "Немного пересидел". На его место придет новый, одобренный Кремлем человек, пишет Царьград.
Предприниматель также заметил, что белорусские оппозиционеры лгут, когда говорят о дружбе с Россией, ведь вместе с тем они заявляют о вступлении в НАТО и выходе из ОДКБ.
Напомним, в Евросоюзе заговорили о санкциях против россиян, которые поддерживают Лукашенко. По мнению западных властей, Александр Григорьевич не является легитимным президентом Белоруссии.
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