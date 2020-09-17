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В Европарламенте пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко

В Европарламенте пригрозили России санкциями за поддержку Лукашенко

Александр Лукашенко. Фото: Pravda Komsomolskaya/Russian Look/www.globallookpress.com
В четверг, 17 сентября, Европейский парламент принял резолюцию по Белоруссии. Западные лидеры отказались признавать Александра Лукашенко легитимным президентом республики.
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Члены европейского органа официально отвергли результаты выборов президента Белоруссии. Они потребовали ввести жесткие санкции (в том числе и финансовые) в отношении всех официальных лиц республики, причастных к фальсификации голосования и насилию в отношении протестующих.

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Также в Европарламенте предложили ввести санкции против российских граждан, которые открыто поддержали режим Александр Лукашенко, передает телеграм-канал RT. Резолюция органа носит рекомендательный характер. Институты ЕС могут не выполнять эти условия.

Напомним, выборы главы Белоруссии состоялись 9 августа. По подсчетам Центризбиркома, действующий президент набрал большинство голосов – 80%. Его главный оппонент Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Она обвинила власти в подделке результатов.

С победой Александра Лукашенко на выборах не согласились сотни граждан. В крупных городах прошли акции протеста, которые вскоре превратились в массовые беспорядки. Силовики использовали против демонстрантов дубинки, светошумовые гранаты и водометы. Десятки граждан были задержаны.

Глава республики обвинил в происходящем Соединенные Штаты, Литву, Чехию, Польшу и Украину. По его словам, эти страны заинтересованы в дестабилизации обстановки в Белоруссии. Они хотят использовать республику как трамплин для давления на Россию.

Автор: 17 сентября 2020, 14:10 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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