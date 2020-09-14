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Политолог: Лукашенко позволили остаться у власти на 3 года при определенном условии

Политолог: Лукашенко позволили остаться у власти на 3 года при определенном условии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
14 сентября в городе Сочи прошла встреча российского и белорусского лидеров. Эксперты порассуждали на тему того, что может стать итогом переговоров.
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Переговоры Владимира Путина и Александра Лукашенко длились без малого четыре часа. За это время лидеры двух стран, очевидно, успели обсудить множество масштабных вопросов, однако в СМИ на данный момент просочились лишь некоторые фрагменты важного разговора.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политологи стали выдвигать предположения касательно того, что ждет последнего диктатора Европы после разговора с российским главнокомандующим. Автор аналитического телеграм-канала "Кстати" убежден, что у Лукашенко появилась некоторая определенность на ближайшее время.

По мнению политолога, Лукашенко позволили остаться у власти еще на два или три года. На протяжении этого времени Батька будет получать поддержку Кремля.

Кроме того, эксперт считает, что после этого в Белоруссии пройдет конституционная реформа, результатом которой станет интеграция с Россией. Данный сценарий подразумевает, что Лукашенко оставит власть, а полномочия главы республики получит один из его наследников, передает "Царьград".

Напомним, что в Белоруссии продолжаются акции протестного слоя населения. Александр Лукашенко, судя по всему, решил вернуться к проверенным репрессивным мерам, задействуя для своих политических целей силовые структуры.

Автор: 14 сентября 2020, 22:00 Источник: Telegram ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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