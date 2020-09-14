Журналист: Кремлю нравится идея "финляндизации" Белоруссии

14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко впервые после выборов в Белоруссии встретились, чтобы откровенно поговорить о сложившейся ситуации в республике. Автор польского издания Onet Витольд Юраш поразмышлял, чего следует ожидать от тесного сотрудничества двух президентов.

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