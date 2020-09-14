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Политика
Журналист: Кремлю нравится идея

Журналист: Кремлю нравится идея "финляндизации" Белоруссии

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
14 сентября Владимир Путин и Александр Лукашенко впервые после выборов в Белоруссии встретились, чтобы откровенно поговорить о сложившейся ситуации в республике. Автор польского издания Onet Витольд Юраш поразмышлял, чего следует ожидать от тесного сотрудничества двух президентов.

Продолжение: Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи

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Путин и Лукашенко общались в Сочи четыре часа. За это время президенты успели обсудить торгово-экономические отношения России и Белоруссии, а также договорились активизировать работу межправительственной комиссии. Кроме того, лидер республики заявил о необходимости готовить армии двух стран для отражения внешней агрессии.

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 Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

По мнению польского обозревателя, в сложившейся ситуации Лукашенко пользуется желанием Кремля завершить процесс интеграции с Белоруссией. Сейчас Александр Григорьевич планирует сблизиться с Россией и отказаться от западного вектора, а потом, как в 2010-ом, восстановить отношения с Европой и, как всегда, забыть данные Москве обещания.

Однако в этот раз ему не по силам такой сценарий, считает Юраш. Во-первых, в республике плачевная экономическая ситуация. Во-вторых, Путин устал от Лукашенко. Президенту России ничего не остается, как "припереть коллегу к стенке" и добиваться интеграции.

О выгоде Кремля в ситуации в Белоруссии сейчас говорят многие западные политики, затрагивая тему финляндизации республики, ведь отношения Москвы и Минска сейчас напоминают Российскую Империю и Финляндию. Напомним, эти территории долгое время были одним государством.

Автор: 14 сентября 2020, 21:18 Источник: ИноСМИ ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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