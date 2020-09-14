Песков раскрыл подробности встречи Путина и Лукашенко в Сочи

По словам Пескова, Лукашенко и Путин активно обсуждали насущные вопросы на протяжении четырех часов. Президенты поговорили о торгово-экономических отношениях России и Белоруссии, а также поставке энергоносителей.
Что касается сложившейся ситуации в республике, то Кремль считает Лукашенко легитимным президентом. Песков напомнил, что Путин выступает за мирное и правовое урегулирование проблемы в соседней стране.
Журналисты поинтересовались у пресс-секретаря, говорили ли лидеры стран о разгоне протестующих в Белоруссии. Песков отметил, что эта тема не является частью двусторонних отношений. Путин лишь сообщил Лукашенко о поддержке конституционных изменений в республике. Однако вмешиваться в этот процесс никто не собирается, подчеркнул президент России.
Главы государств также обсудили поставку вакцин против COVID-19. По словам Пескова, Путин распорядился отправить в республику первую партию этого вещества.
Пресс-секретарь президента России напомнил, что встрече лидеров двух стран предшествовали переговоры российских и белорусских делегаций, пишет Царьград. В начале месяца с Лукашенко уже общался премьер-министр Михаил Мишустин.
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