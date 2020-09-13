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Политика
Что думает Путин о конфликте Лукашенко с белорусской оппозицией

Что думает Путин о конфликте Лукашенко с белорусской оппозицией

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Изданию Bloomberg удалось выяснить, как относится президент России Владимир Путин к Александру Лукашенко, отставку которого требуют многие жители Белоруссии. Оказалось, что Кремль держит нейтралитет в сложившейся ситуации.
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По словам пяти инсайдеров издания, Владимир Путин уверен в проигрыше белорусской оппозиции. Президент России якобы считает, что протестующие жители республики не смогут сместить Александра Лукашенко с поста.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Так или иначе, российские власти озадачены количеством белорусов, которые выходят на митинги. Несмотря на недоверие к Лукашенко, Москва скептически относится к тому, что оппозиционеры с помощью уличных демонстраций смогут руководить страной.

По этой причине Россия поддержит действующего президента Белоруссии. Но, чтобы не оказаться на проигравшей стороне, Москва поощрит передачу власти в республике.

Бывший посол Великобритании в Белоруссии Найджел Гулд-Дэвис допустил мысль, что Кремль в глазах белорусского народа станет соучастником действий Лукашенко. Политолог Михаил Виноградов не согласен с этим, поскольку уверен: республика очень важна для России.

Напомним, встреча Лукашенко и Путина запланирована на 14 сентября. Лидеры двух стран обсудят насущные проблемы на переговорах в Сочи. Это будет первая встреча президентов после выборов в Белоруссии, которые прошли 9 августа.

Автор: 13 сентября 2020, 18:05 Источник: Bloomberg ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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