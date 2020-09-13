К резиденции Лукашенко стянули бронетехнику

Протесты в Белорусии продолжаются. Президент страны Александр Лукашенко не теряет надежды сохранить контроль над ситуацией.

В текущее воскресенье в центре белорусской столицы проходит очередная протестная акция. Народ выражает свое недовольство результатами президентских выборов, а также политикой, проводимой Александром Лукашенко.

Журналисты пишут, что силовики решили действовать на опережение и стали задерживать людей с флагами. В МВД Белоруссии официально заявили, что для поддержания общественного порядка задействовали спецтехнику милиции и внутренних войск.

Уточняется, что бронетехнику стянули к резиденции последнего диктатора Европы. По данным СМИ, у Дворца Независимости стоят БТР. Также известно, что в боевую готовность приведены водометы.

Напомним, что Александр Лукашенко вернулся к применению насилия против своего народа. Эксперты полагают, что Батьке уже не важно выглядеть хоть сколько-нибудь легитимным в глазах мирового сообщества. Сейчас Лукашенко готов удерживать власть любой ценой.

Этому свидетельствуют многочисленные задержания людей, похищения лидеров оппозиции и возбуждение уголовных дел. Недавно канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что демократия в Белоруссии фактически задавлена.