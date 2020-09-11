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Эксперт объяснил, чем Лукашенко расплатится с Путиным за поддержку

Эксперт объяснил, чем Лукашенко расплатится с Путиным за поддержку

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com
Времена, когда Россия поддерживала Белоруссию и ее лидера Александра Лукашенко "по доброте душевной", прошли. Владимир Путин встал на сторону своего незадачливого коллеги в разгар политического кризиса в республике – теперь пришла пора платить по счетам, заявил политолог и экономист Владислав Иноземцев.

Продолжение: Эксперт: Репрессии только приближают агонию режима Лукашенко
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Долгие годы Лукашенко удавалось выторговывать у России экономические преференции в обмен на обещания. Предстоящий визит белорусского лидера окончательно сломает эту парадигму – теперь за поддержку восточного соседа придется платить, и обещаниями Минск больше не отделается, считает Иноземцев.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Эксперт поразмышлял, что может потребовать Кремль за поддержку Лукашенко. Иноземцев напомнил, что в Москве намекали на подписание документов об углубленной интеграции и введении единой валюты.

Однако реализация таких договоренностей потребует много времени. Его у белорусского лидера нет, написал Иноземцев в своей колонке в журнале "Сноб".

Более реалистичен вариант, при котором Кремль выразит интерес к белорусским промышленным активам, считает Иноземцев. Республика обладает серьезным индустриальным потенциалом: два нефтеперерабатывающих завода в Мозыре и Новополоцке, автозаводы в Минске и Жодино, предприятие "Беларуськалий", заводы сельскохозяйственного машиностроения и другие.

"Российские власти попытаются систематизировать претензии на те белорусские активы, которые могут быть более ценными в случае краха режима, чем пресловутые нефтяные поля в Венесуэле", – полагает эксперт.

Ранее политолог Павел Усов предположил, что во время визита Лукашенко в Москву Кремль может потребовать от него подписать дорожные карты об интеграции. Одна из них предусматривает формирование наднациональных государственных органов. В таком случае республика утратит большую часть своего суверенитета.

Если раньше Александр Лукашенко мог долго торговаться и набивать себе цену, то теперь пространство для маневра у белорусского лидера сузилось. В республике продолжаются массовые протесты, президент растерял общественную поддержку.

Фото: Ulf Mauder/dpa/www.globallookpress.com

Если Владимир Путин предложит белорусскому коллеге подписать дорожные карты, тот вряд ли сможет отказаться, считает Усов. Кроме того, Россия по-прежнему заинтересована в размещении военной базы в республике, напомнил эксперт. Вероятно, этот вопрос также будет обсуждаться на предстоящей встрече двух президентов в Москве.

Автор: 11 сентября 2020, 12:51 Источник: "Сноб" ✓ Надежный источник
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