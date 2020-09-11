Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением

В ходе встречи Дмитрий Мезенцев презентовал Александру Лукашенко большую книгу – карту Белоруссии в составе Российской империи. На ней изображены Минская, Витебская, Могилевская и Гродненская губернии.
Посол России отметил, что этот документ служит подтверждением справедливости границ Белоруссии. "Это и ответ всем тем, кто смотрит иначе", – добавил Мезенцев, намекая на западные государства.
Журналист Михаил Брошин назвал этот подарок плевком в лицо Лукашенко. По его мнению, эта карта выглядит как зловещее предупреждение. Россия якобы планирует дальше углублять интеграцию с Белоруссией.
Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может в будущем поглотить Белоруссию. Он назвал эти данные "полной чушью".
Напомним, на следующей неделе состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудят реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией и цены на энергоносители.
В недавнем интервью российским журналистам Александр Лукашенко назвал Владимира Путин своим хорошим другом. Он пообещал вместе с коллегой сохранить общее Отечество, где "живут два народа от одного корня".
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