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Политика
Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением

Подарок посла России Лукашенко назвали зловещим предупреждением

Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Посол России Дмитрий Мезенцев встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Дипломат вручил главе республики неожиданный подарок.
прочитано 537 раз

В ходе встречи Дмитрий Мезенцев презентовал Александру Лукашенко большую книгу – карту Белоруссии в составе Российской империи. На ней изображены Минская, Витебская, Могилевская и Гродненская губернии.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Посол России отметил, что этот документ служит подтверждением справедливости границ Белоруссии. "Это и ответ всем тем, кто смотрит иначе", – добавил Мезенцев, намекая на западные государства.

Журналист Михаил Брошин назвал этот подарок плевком в лицо Лукашенко. По его мнению, эта карта выглядит как зловещее предупреждение. Россия якобы планирует дальше углублять интеграцию с Белоруссией.

Ранее пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков опроверг информацию о том, что Россия может в будущем поглотить Белоруссию. Он назвал эти данные "полной чушью".

Напомним, на следующей неделе состоится встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина. Президенты обсудят реструктуризацию долга Белоруссии перед Россией и цены на энергоносители.

В недавнем интервью российским журналистам Александр Лукашенко назвал Владимира Путин своим хорошим другом. Он пообещал вместе с коллегой сохранить общее Отечество, где "живут два народа от одного корня".

Автор: 11 сентября 2020, 10:24 Источник: Gazeta.by ✓ Надежный источник
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