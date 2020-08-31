Лукашенко нашел способ покончить с протестами

Об изменении Конституции Александр Лукашенко начал активно говорить несколько месяцев назад. Белорусский лидер заявил о необходимости перераспределения власти и наделения дополнительными полномочиями руководителей регионов и муниципалитетов.
Лукашенко пытается использовать тему изменения основного закона против оппозиции. На встречах с коллективами бастующих предприятий глава государства допустил проведение новых выборов после принятия новой Конституции. К работе над поправками белорусский лидер предложил подключить Верховный суд.
Политолог Александр Класковский уверен: желания ломать выстроенную политическую систему у Лукашенко нет. Белорусский лидер пытается имитировать перемены и тем самым успокоить протестующих.
Эксперт обратил внимание, что предлагаемые изменения президент не конкретизирует. Из этого Класковский делает вывод, что поправки будут косметическими.
По мнению Класковского, Лукашенко готовится ввести пост вице-президента. "Для возможности комфортно передать власть своему человеку", – цитирует политолога портал UDF.by.
Задача Лукашенко – дождаться угасания протестов. После этого он снова сможет взять страну под жесткий контроль, считает политический аналитик.
Напомним, что в понедельник, 31 августа, Латвия, Литва и Эстония ввели против Александра Лукашенко и людей из его окружения персональные санкции. Евросоюз не признал итоги прошедших 1 августа выборов президента Белоруссии.
Популярные темы форума
Вопрос к дамам..... Серьозный
Тут есть два дебила ,один маньяк,другой убогое отсталое существо (мужчины ),и одна баба лохушка ,у которой ничего не получается,всегда обламывается.В игнор их,не отвечайте им.
Хочу папика
Мужики не могут за себя постоять
Расставляю все точки над i
Грязные носки
Как влюбить мужчину
Маньяки сидят на форуме
где купить одежду ?
Говорят, если с папкой <цензура>. У. Й в одну и ту же дырку пихать, никогда не вырастешь