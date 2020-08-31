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Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву

Эксперт: Путин может забрать Лукашенко на новую должность в Москву

Александр Лукашенко. Фото: Андрей Стасевич/БелТА/ТАСС
Политический кризис в Белоруссии продолжается уже месяц. Оппозиция требует ухода Александра Лукашенко с поста президента, но от власти он отказываться не спешит. Политолог Кирилл Рогов считает, что для разрешения патовой ситуации Батьку могут забрать в Москву на новую должность.

Продолжение: Политолог раскрыл замысел Лукашенко: Для него важно имитировать компромисс
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Москва в белорусском кризисе явно встала на сторону властей республики. Однако политическая нестабильность в соседнем государстве сильно волнует Кремль, где всячески стараются избежать повторения в Белоруссии украинского сценария.

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Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Политолог Кирилл Рогов озвучил оптимальный, по его мнению, сценарий выхода из политического кризиса. По его словам, Владимир Путин мог бы забрать Александра Лукашенко в Москву, предложив ему должность секретаря Союзного государства.

Вместо Батьки Кремль может инициировать приход к власти в республике нового президента. Это должен быть "свежий" политик, который способен удержать ситуацию в республике, отметил эксперт.

Однако этот сценарий содержит немало подводных камней, предупреждает политолог. Прежде всего – сопротивление самого Лукашенко, который не готов оставить насиженное президентское кресло, пояснил Рогов.

Кроме того, считает аналитик, у Москвы пока нет приемлемого кандидата для замены Батьки. Также Рогов полагает, что замена Лукашенко другим главой государства покажет слабость Кремля и его готовность идти на уступки, чего Москва допустить не может.

Вместе с тем эксперт считает, что российское руководство прорабатывает такой сценарий. Свидетельством этому служат слова Владимира Путина в недавнем интервью. Президент заявил, что власти необходимо уважать мнение людей, написал Рогов на своей странице в "Фейсбук".

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/www.globallookpress.com

Напомним, что политический кризис в Белоруссии начался после президентских выборов 1 августа. Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко. Недовольные итогами голосования белорусы вышли на акции протеста. Запад итоги выборов не признал. Против руководства республики будут введены персональные санкции.

Автор: 31 августа 2020, 12:26 Источник: "Фейсбук" ✓ Надежный источник
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