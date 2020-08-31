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Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор

Политолог о предстоящей встрече Путина и Лукашенко: Будет жесткий разговор

Владимир Путин и Александр Лукашенко. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко готовятся встретиться в Москве. Политолог Алексей Мухин уверен: у двух лидеров состоится жесткий разговор о ситуации в республике.
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Встреча Владимира Путина и Александра Лукашенко состоится в течение ближайших двух недель. Об этом журналистам сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков. В центре внимания глав государств – политический кризис в Белоруссии.

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Переговоры президентов будут непростыми, считает политолог Алексей Мухин. Двух лидеров ждет "жесткий" разговор, уверен эксперт.

Политолог напомнил, что Путин помогает главе соседнего государства справиться с политическим кризисом. "Посмотрим, как обойдется Лукашенко с этой протянутой рукой", – сказал Мухин в комментарии порталу "Украина.ру".

Говоря о заявлении российского лидера, который рассказал, что Москва создала резерв правоохранительных органов для соседней республики, эксперт отметил, что эти слова предназначены для тех, кто подогревает протесты в Белоруссии извне. Таким образом Кремль показал, что не даст Западу вмешаться в дела союзной республики, считает политолог.

Белорусская оппозиция предлагает Лукашенко переговоры, но для этого противники действующей власти должны организовать внятную структуру, с которой можно вести диалог, отметил Мухин. Координационный совет оппозиции, собранный по "непонятно какому принципу", для этого не подходит, уверен аналитик.

Фото: AP/TASS

Напомним, что накануне в Минске и других городах Белорусси прошли очередные массовые акции протеста. Участники собрались у стелы "Минск – город-герой" и у резиденции президента. В республиканском МВД сообщили, что в акциях участвовали менее десяти тысяч человек. Другие говорят о 100 тысячах митингующих.

Оппозиция настроена на мирную смену власти в республике. При этом Александр Лукашенко предупреждает сограждан о возможной агрессии на западном направлении. В Минске отмечают переброску подразделений НАТО к границам с республикой. В Кремле заявили о недопустимости вмешательства во внутренние дела страны.

31 августа 2020, 14:47 Источник: "Украина.ру" ✓ Надежный источник
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Две недели после выборов в Белоруссии: Лукашенко взял в руки оружие

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