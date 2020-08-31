Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

В случае прихода к власти оппозиционер Светлана Тихановская проведет ряд коренных реформ. Подробностями поделились в штабе белорусского политика.

Соратники оппозиционера рассказали, что она собирается восстановить Конституцию 1994 года. Также Светлана Тихановская намерена создать временное правительство на основе действующего. После этого в Белоруссии будут проведены честные выборы президента.

В штабе политика добавили, что она готова сесть за стол переговоров с лидером Александром Лукашенко только после освобождения задержанных в ходе протестов граждан. Тихановская обсудит с президентом процедуру мирного трансфера власти.

Ранее оппозиционер заявила, что власти сфальсифицировали результаты выборов главы Белоруссии. По мнению Тихановской, на самом деле она получила большинство голосов. Политик назвала "себя избранным народом президентом".

Напомним, голосование состоялось 9 августа. В очередной раз победу одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, его поддержали большинство жителей страны – 80%. Главная соперница Светлана Тихановская получила 10% голосов.

Сразу после оглашения итогов выборов в крупных городах страны начались массовые митинги. Работники нескольких предприятий объявили забастовку. В период с 9 по 12 августа пострадали десятки демонстрантов и силовиков.