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Политика
Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

Раскрыт план действий Тихановской в случае прихода к власти

Светлана Тихановская. Фото: Наталия Федосенко/ТАСС
В случае прихода к власти оппозиционер Светлана Тихановская проведет ряд коренных реформ. Подробностями поделились в штабе белорусского политика.
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Соратники оппозиционера рассказали, что она собирается восстановить Конституцию 1994 года. Также Светлана Тихановская намерена создать временное правительство на основе действующего. После этого в Белоруссии будут проведены честные выборы президента.

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Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук)

Светлана Георгиевна Тихановская (Пилипчук) белорусский политик

В штабе политика добавили, что она готова сесть за стол переговоров с лидером Александром Лукашенко только после освобождения задержанных в ходе протестов граждан. Тихановская обсудит с президентом процедуру мирного трансфера власти.

Ранее оппозиционер заявила, что власти сфальсифицировали результаты выборов главы Белоруссии. По мнению Тихановской, на самом деле она получила большинство голосов. Политик назвала "себя избранным народом президентом".

Напомним, голосование состоялось 9 августа. В очередной раз победу одержал Александр Лукашенко. По данным Центризбиркома, его поддержали большинство жителей страны – 80%. Главная соперница Светлана Тихановская получила 10% голосов.

Сразу после оглашения итогов выборов в крупных городах страны начались массовые митинги. Работники нескольких предприятий объявили забастовку. В период с 9 по 12 августа пострадали десятки демонстрантов и силовиков.

Автор: 31 августа 2020, 11:01 Источник: Интерфакс ✓ Надежный источник
ФОТОРЕПОРТАЖ

Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Анатолий Скрипко
Ответить
Не железная леди,а тупоголовая,запуганная литовскими спецслужбами баба,не имеющая своего мнения,которую ожидает незавидная судьба.Как только её кураторы поймут,что она больше не нужна,её выбросят,как использованный презерватив.И поделом! С предателями всегда так поступали.А в Беларуси её ждёт общее презрение народа!
Larissa kunova
Ответить
Грязная бабенка,поверившая,что может стать лидером.На ее руках хаос и кровь майданутых белорусов.
1

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