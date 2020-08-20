К свержению Лукашенко привлекли известного специалиста по "цветным революциям"

Бернар Анри-Леви известен как участник многих революций, отмечают эксперты. Член Совета Федерации Алексей Пушков указал на его антироссийские взгляды.
Белорусские оппозиционеры зря решили связаться с этим деятелем, уверен сенатор. Если они хотят доказать, что не намерены в случае прихода к власти разрушать отношения с Россией, от Анри-Леви стоит дистанцироваться, подчеркнул Пушков.
В свою очередь политолог Глеб Корнилов назвал француза "певцом майданов". События в Белоруссии идут по украинскому сценарию, сделал вывод эксперт.
Бернар Анри-Леви принимал участие в событиях в Афганистане, "засветился" на Украине и обсудил с тогдашним президентом Петром Порошенко войну в Донбассе, имел отношение к политическому кризису в Ливии, напомнил публицист Егор Холмогоров. За Белоруссию по-настоящему страшно, добавил он.
Холмогоров призвал Тихановскую держаться подальше с одиозным политическим журналистом. "Беги оттуда, пока не поздно", – написал публицист в своем телеграм-канале.
Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа, когда Центризбирком объявил о победе Александра Лукашенко с результатом 80%. Оппозиция не признала итоги голосования. Светлана Тихановская уехала в Литву и заявила, что готова стать национальным лидером.
Оппозиция при поддержке Евросоюза сформировала координационный совет для передачи власти. Своих целей она собирается добиваться мирным путем. Александр Лукашенко назвал участников совета "нацистами".
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