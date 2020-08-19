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Политолог назвал одного из главных заказчиков протестов в Белоруссии

Фото: : Наталия Федосенко/ТАСС
Одним из основных субъектов в организации протестных настроений в Белоруссии является Европейский союз. Об этом заявил политолог Александр Перенджиев.
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Проигравшая выборы Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу с просьбой не признавать итоги голосования только потому, что ее об этом попросили, считает военный политолог, член экспертного совета общероссийской организации "Офицеры России" Александр Перенджиев. "ЕС, говоря о признании выборов, пытается воздействовать на общественное мнение не столько белорусов, сколько в своих странах", – считает эксперт.

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По его мнению, для Брюсселя Лукашенко, с одной стороны, по-прежнему глава государства, с другой – нелегальный президент, получивший в свои руки власть нечестным путем. "ЕС является заказчиком протестов в Белоруссии и одним из главных субъектов в организации массовых антиправительственных акций", – сказал политолог в комментарии для "Дни.ру".

Проблема на самом деле не в победе Лукашенко, а в том что в Белоруссии есть запрос на изменение системы управления, считает эксперт. По его словам, период егопрезидентствареспублика серьезно окрепла в социально-экономическом плане, но Лукашенко не вечен. "А вся система управления держится только на нем. И убери Лукашенко – она рушится", – пояснил аналитик.

Эксперт уверен: Белоруссия нуждается в системе саморегулируемых инструментов. "Республика не может развиваться дальше только благодаря пинкам президента. Необходимо более широкое участие граждан в государственном управлении", – говорит политолог.

Именно поэтому Лукашенко выразил желание изменить Конституцию, отметил эксперт. "Нужно сделать так, чтобы в стране за все отвечал не только президент, но и главы регионов, муниципалитетов, руковоители экономических субъектов, чтобы у главы государства появились доверенные лица. А он переложил всю ответственность на себя, и в такой стране легко делать революции", – резюмировал Перенджиев.

Фото: : Валерий Шарифулин/ТАСС

Протесты в Белоруссии продолжаются с 9 августа. В среду, 19 августа, главы государств Евросоюза на экстренном саммите отказались признавать итоги голосования. В Брюсселе намерены ввести санкции против тех, кто несет ответственность за насилие и фальсификации.

Автор: 19 августа 2020, 21:48
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