Политолог о конфликте Лукашенко с оппозицией: В любой момент может рвануть

Президенту Белоруссии Александру Лукашенко удалось подавить оппозицию. Однако ситуация в стране может в любой момент "взорваться", уверен политический аналитик Александр Класковский.

Эксперт обратил внимание, что поведение президента Белоруссии сильно изменилось за последние дни. Если 17 августа на выступлении перед рабочими Александр Лукашенко выглядел растерянно и не знал, как ответить на крики "Уходи!", то 19-го на заседании Совета безопасности показал себя как решительный лидер, готовый разобраться со всеми протестующими.

Во время совещания президент дал чиновникам ряд жестких распоряжений. В частности, Лукашенко велел МВД не допускать массовых беспорядков в стране, особенно в Минске. Политик не собирается уходить и не будет искать компромисс с оппозицией, заявил Класковский. Белорусский лидер настроен на подавление всех несогласных с режимом, даже если их миллионы.

По словам политолога, Лукашенко воспользовался тем, что у оппозиционеров нет четкого плана и стратегии. Координационный совет, созданный для обеспечения мирной передачи власти, бездействует. Президент смог предотвратить общенациональную забастовку. С каждым днем число рабочих, участвующих в стачках, снижается.

Тем не менее окончательно подавить массовые беспорядки Александру Лукашенко не удастся. Как отметил Класковский в беседе с UDF.by, ситуация в Белоруссии может перейти в фазу "долго тлеющего конфликта" между властью и оппозицией. "И в любой момент может рвануть", – выразил мнение эксперт.