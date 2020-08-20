Выборы президента Белоруссии Крым Коронавирус в России Санкции

Топ новостей

"Самая нудная жесть": муж велел Меньшовой собирать манатки и уезжать
Вернувшаяся из круиза 51-летняя Эвелина Бледанс готовится к родам
"С пополнением": Елена Ваенга показала малыша
"Домой не возвращайся, не прощу!": Наташа Королева публично назвала мужа изменником
партнеры
Четверг
20 августа
Лента новостей
10:24
Ребенок погиб от удара молнии в Кузбассе
10:20
"Кругом молодые и очень красивые актрисы": Собчак тревожно из-за Богомолова
10:06
В России разрешат ездить по выделенной полосе
09:47
Находящийся в реанимации с отравлением Алексей Навальный впал в кому
09:21
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал
09:19
Врач рассказал об осложнениях у Валентины Легкоступовой
09:16
Пенсионерам пообещали выплаты к праздникам: Кто получит надбавку
08:49
Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
08:43
Жириновский: Белоруссия войдет в состав России до конца года
08:25
Алексей Навальный доставлен в реанимацию после отравления
07:28
Коронавирус: последние новости на сегодня, 20 августа 2020 года
06:41
Психолог назвал слабости переживающего неудачи Лукашенко
04:16
Сын отказался поздравлять с днем рождения звезду "Дома-2" Илью Яббарова
02:38
Сколько продлится восстановление Елены Кондулайнен после инсульта
00:14
Прислуга высмеяла аристократичные замашки Меган Маркл: О, дорогуша!
22:06
Слушание по делу Ефремова прервали из-за сообщений о бомбе в здании суда
22:04
Скончался трехкратный чемпион мира по стрельбе Олег Лапкин
21:56
В Набережных Челнах мужчина причинил серьезные травмы ребенку
21:48
Политолог назвал одного из главных заказчиков протестов в Белоруссии
21:47
Лолита о борьбе с домогательствами: Все останемся без секса
21:34
МИД Литвы запретил Лукашенко въезд в страну
21:23
Московский Мавзолей проверяют из-за угрозы взрыва
21:14
Подруга Ефремова устроила перепалку в суде
21:08
Москвичей перепугали деревьями с человеческими лицами
20:32
Лукашенко через Путина обратился к Меркель
20:26
Пашаев обвинил родных погибшего Захарова в грязном пиаре: Они на рубль даже не пострадали
20:03
Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
20:02
Володин обсудил ситуацию в Белоруссии со спикером Палаты представителей Андрейченко
19:46
Самойлову осудили за примирение с Джиганом
19:18
Собчак унизила застрявших в прошлом женщин: С Лопыревой уже не модно
18:42
В Домодедово поймали серийного похитителя велосипедов
18:38
Айза Анохина ходила на свидания за спиной у мужа
18:22
В Воскресенске раскрыли серию краж
18:15
Шаляпин избавился от накладных зубов: Пусть кривенькие, но свои
17:57
"Там просто концлагерь": брат комика Усовича пережил издевательства в минском изоляторе
17:55
"Дочь с самого рождения хотела иметь братика": Лорак откровенно о втором ребенке
17:29
Бледанс назвала виновного в крахе своего третьего брака
17:25
Названы главные причины отказа человечества от секса
17:18
Защищающую Ефремова подругу заподозрили в поставке ему наркотиков
16:48
Мужа-алкоголика отстранили от похорон Валентины Легкоступовой
16:37
Маленькая дочь исподтишка запечатлела мокрую Кудрявцеву с подругой
16:36
Молодая жена Диброва столкнулась с коронавирусом
16:31
"Скоро в роддом": Кошкина выбрала имена для будущих детей
16:21
Появилось опровержение данных об увольнении Розы Хайруллиной из театра Олега Табакова
16:21
Федосеевой-Шукшиной стало хуже после известия о разводе с Алибасовым
16:13
В Кремле сделали официальное заявление о кризисе в Белоруссии
16:00
Борис Корчевников показал сына-грудничка
15:55
В Белоруссии официально подтвердили смерть участника протестов из Бреста
15:55
"Замечательная, красивая женщина": жена откровенно о романе Азизы с известным актером
15:46
Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
загрузить ещё
партнеры

ВЫБОР ЧИТАТЕЛЕЙ

Путин озвучил позицию России по массовым беспорядкам в Белоруссии
Железная леди Белоруссии: жизнь и карьера Светланы Тихановской
Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию
Что мешает победить протестующим в Белоруссии
Отношения с Федосеевой-Шукшиной опасны для жизни Алибасова
Эксперт рассказал об ошибке Батьки: Это личная катастрофа Лукашенко
Политика
Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

Александр Лукашенко и Владимир Путин. Фото: Александр Лукашенко/www.globallookpress.com
На фоне непрекращающихся протестов и забастовок в Белоруссии глава государства обратился за помощью к России. Некоторые СМИ на днях утверждали, будто видели, как в страну направляются грузовики Росгвардии без опознавательных знаков.
прочитано 2290 раз

Эксперты считают, что президент Белоруссии отнюдь не боится вторжения западных стран. Александр Лукашенко, вероятно, планирует при помощи российских силовиков разобраться с протестующими радикальным способом.

ПО ТЕМЕ

Психолог назвал слабости переживающего неудачи Лукашенко

 Президентские выборы в Белоруссии

Сюжеты Президентские выборы в Белоруссии

Александр Григорьевич Лукашенко

Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Руководитель Научно-исследовательского центра Мизеса Ярослав Романчук предположил, что политик больше обеспокоен забастовками рабочих, которые требуют не повышения зарплат или бесплатных квартир, а свободных выборов, прекращения насилия на митингах и отставки президента. Специалист уверен: получив помощь от лидера России Владимира Путина, Александр Лукашенко снова применит к демонстрантам силу, как делал это в первые дни протестов.

Эксперт обратил внимание, что белорусский президент забыл об антироссийской риторике, которую использовал в последнее время. "Несмотря на то что Лукашенко всю президентскую кампанию говорил о российской угрозе, оскорблял и унижал Кремль и российский истеблишмент своими действиями, когда запахло жаренным – прибежал", – напомнил он.

Романчук подчеркнул, что в обмен на помощь Россия может потребовать подписания "дорожной карты" и реализации соглашений в рамках Союзного государства России и Белоруссии. В результате государство может потерять суверенитет в его нынешнем виде.

Автор: 20 августа 2020, 09:21 Источник: "Белорусский партизан" ✓ Надежный источник

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Популярные темы форума

Политика

Политолог назвал одного из главных заказчиков протестов в Белоруссии
Лукашенко через Путина обратился к Меркель
В Кремле сделали официальное заявление о кризисе в Белоруссии
Эксперт: У Лукашенко появился шанс победить оппозицию

Шоу-бизнес

"Кругом молодые и очень красивые актрисы": Собчак тревожно из-за Богомолова
Врач рассказал об осложнениях у Валентины Легкоступовой
Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой
Сын отказался поздравлять с днем рождения звезду "Дома-2" Илью Яббарова

Проишествия

Опубликовано фото момента гибели протестующего в Минске
"Там было море крови": задержанные на протестах белорусы рассказали о зверствах в изоляторе
Как прошла третья ночь протестов в Белоруссии
Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Lifestyle

Худруку легендарного балета присвоили титул графини
Апексимова выгнала из театра известного режиссера за критику в Сети
Крючкова вышла замуж с разрешения Ефремова
"Мир остановился": дочь Сергея Юрского откровенно о жизни после смерти актера
Шоу-бизнес

Комментатор Губерниев открыто заговорил о детях Кабаевой

Мужчина дал большое интервью
Шоу-бизнес

"Пугачева взревновала": Легкоступова утерла нос Примадонне

Ходят слухи, будто певица перекрыла кислород коллеге
Шоу-бизнес

Что стоит за неожиданным браком Валентины Легкоступовой

Говорят, близкие певицы не одобрили эти отношения
Шоу-бизнес

Озвучен реальный диагноз Михаила Ефремова

Невролог высказался о состоянии артиста

Гороскоп

Гороскоп на сегодня, 20 августа 2020 года
Гороскоп болезней по знакам зодиака
Гороскоп на сегодня, 16 августа 2020 года
Гороскоп на сегодня, 15 августа 2020 года

Фоторепортажи

Новая "Миссис Россия" прокомментировала свою победу в конкурсе
Очаровательная танцовщица собралась стать президентом
Богомолова перекосило рядом с Собчак
Обнародована причина смерти Аллы Вербер

Спорт

Жулин показал младшую дочь после крещения
Смолов лишился наручных часов за баснословную сумму
Тренер "Зенита" Семак сплясал с темнокожими парнями (видео)
Плющенко назвал недостатки тренировавшейся у Тутберидзе Трусовой

Регионы

Депутат в Саратовской области попался на вождении в нетрезвом виде
Как в Крыму наживаются на туристах
Видео задержания губернатора Хабаровского края Фургала: его подозревают в убийстве
Жуткие кадры бушующего в Белгороде урагана попали на видео
© 2015-2020 ООО "Дни.ру". Все права защищены. info@dni.ru 18+