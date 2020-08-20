Эксперт об отношениях Лукашенко и Путина: Запахло жареным – прибежал

На фоне непрекращающихся протестов и забастовок в Белоруссии глава государства обратился за помощью к России. Некоторые СМИ на днях утверждали, будто видели, как в страну направляются грузовики Росгвардии без опознавательных знаков.

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