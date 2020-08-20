Жириновский: Белоруссия войдет в состав России до конца года

Политик считает, что президенту Белоруссии Александру Лукашенко необходимо найти себе замену в лице "нейтральной кандидатуры" и уйти на три месяца "в отпуск". Владимир Жириновский предлагает ему временно возложить свои обязанности на председателя правительства.
Также он полагает, что Белоруссии следует войти в состав России. Жириновский уверен: парламент республики проголосует за это. Политик предположил, что в стране будут две области – Минская и Могилевская.
По его мнению, проводить новые выборы на фоне протестов в Белоруссии нет необходимости. Лидер ЛДПР отметил, что Лукашенко не хочет быть проигравшим, поэтому ему лучше уйти красиво.
Жириновский пообещал, что Россия ничего плохого государству-союзнику не сделает. Политик назвал плюс вхождения республики в состав нашей страны – это более низкие цены на газ, нефть и энергоресурсы.
Напомним, что протесты в Белоруссии продолжаются вторую неделю. На предприятиях бастуют рабочие. Люди недовольны результатами выборов президента. По мнению многих, они были проведены нечестно. Белорусы требуют нового голосования.
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