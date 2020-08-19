Сообщается о странных маневрах самолета Лукашенко недалеко от границы с Россией

Белорусский лидер Александр Лукашенко пытается продемонстрировать, что контролирует ситуацию в республике. Но о том, что действительно происходит в окружении главы государства, знают немногие. На фоне массовых акций протеста это порождает массу слухов. В среду, 19 августа, в телеграм-каналах появились сообщения о том, что президентский самолет вылетел из Минска в направлении российской границы.

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