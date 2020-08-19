В Кремле сделали официальное заявление о кризисе в Белоруссии

Пресс-секретарь президента Владимира Путина рассказал, что Белоруссия всегда была для России союзным государством, а белорусы для россиян – братским народом. Тем не менее, нынешние события – это внутренние дела страны, так что лидеру Александру Лукашенко не стоит рассчитывать на чью-то помощь.
В беседе с журналистами Дмитрий Песков также подтвердил попытки вмешательства в ситуацию извне. Некоторые страны заинтересованы в том, чтобы в Белоруссии начался хаос. Такое поведение пресс-секретарь назвал недопустимым. При этом он не уточнил, какие именно государства могут быть причастны к акциям протеста.
Напомним, массовые беспорядки вспыхнули в Белоруссии на прошлой неделе. Жители страны вышли на улицы, чтобы выразить свое несогласие с итогами президентских выборов. Они обвинили Александра Лукашенко в подделке результатов и потребовали провести повторное голосование.
Политик в свою очередь сообщил, что выборы были честными. Александр Лукашенко предположил, что акции протеста могли спровоцировать европейские страны. По его словам, во время протестов спецслужбы зафиксировали звонки из Великобритании, Польши и Чехии. Представители указанных стран опровергли это заявление.
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