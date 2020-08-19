У Лукашенко появился шанс победить оппозицию

Белорусская оппозиция не сумела воспользоваться растерянностью государственного аппарата и президента Александра Лукашенко в первые дни после выборов и вывести на улицы достаточное количество людей, считает политолог Ростислав Ищенко. По мнению эксперта, у главы государства появился шанс одержать победу над оппонентами.



С мобилизацией протестного потенциала оппозиция опоздала, делает вывод эксперт по результатам десяти дней политического противостояния в Белоруссии. Достаточной численности митингов для своей победы противники Лукашенко не достигли, полагает Ищенко.



Последние дни оппозиция сместила акценты с уличных акций на забастовки предприятий. Но без внешней поддержки стачки на заводах рано или поздно закончатся, полагает эксперт.

По его мнению, Лукашенко получил шанс на победу. Сидеть и ждать, когда протесты сами собой сойдут на нет нельзя, предупреждает Ищенко. Он призвал белорусского лидера начать чистку своих рядов – прежде всего отправить в отставку главу главу внешнеполитического ведомства Белоруссии Владимира Макея. По мнению ряда экспертов, он является главой прозападной партии в руководстве республики.

Если Лукашенко продолжит цепляться за Макея, то это будет означать, что белорусский лидер выбрал западный вектор развития республики. В таком случае усидеть в президентском кресле он не сможет, уверен Ищенко.

Также эксперт призвал белорусские власти незамедлительно разобраться с организаторами забастовок. Власти должны показать по телевидению этих людей и разоблачить использованные ими технологии, пишет Ищенко в своей колонке на портале "Украина.ру".

Эксперт не сомневается, что за первой волной протестов последует вторая. Власти республики должны использовать образовавшийся промежуток для восстановления контроля над СМИ и государствнным аппаратом. Если Лукашенко продолжит терять время в бесконечных совещаниях, то новый шанс ему не предоставится, резюмировал Ищенко.

Напомним, что в минувшее воскресенье власти собрали первый митинг в поддержку Александра Лукашенко с момента выборов. Государственные СМИ сообщали, что на мероприятие пришли около 50 тысяч человек. Оппозиционные ресурсы заявляли о нескольких тысячах.

Неделю назад на белорусских предприятиях начались забастовки. Их участники требовали ухода Александра Лукашенко и проведения новых выборов. Позже к забастовке присоединились некоторые сотрудники телевидения. Ряд известных ведущих ТВ и журналистов написали заявления об уходе в знак протеста против насилия со стороны силовиков.