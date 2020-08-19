Лукашенко пообещал обеспечить оппозиционеров метлами и лопатами

На прошлой неделе кандидат на пост главы Белоруссии Светлана Тихановская объявила о формировании совета по мирному трансферу власти. Присоединиться к комитету могут известные и уважаемые граждане, которые готовы изменить жизнь страны к лучшему.
Соратница политика Ольга Ковалькова рассказала в беседе с РИА Новости, что получила сотни заявок от желающих. В состав совета уже вошли 55 представителей белорусской оппозиции. По ее словам, осталось набрать еще 15 человек.
Заявление представительницы Тихановской прокомментировал глава Белоруссии. Лукашенко был сильно удивлен тем, что оппозиционеры выстраиваются в очереди, чтобы попасть в организацию, сообщает агентство БелТА.
Политик пообещал обеспечить всех, кто претендует на государственные должности, метлами и лопатами. "В стране нет такого количества портфелей, сколько вас стоит в очереди", – пояснил Александр Лукашенко в ходе заседания Совета безопасности.
Накануне президент Белоруссии заявил, что создание альтернативных органов власти карается законом. Александр Лукашенко выразил надежду, что жесткие меры позволят остудить "некоторые горячие головы".
Популярные темы форума
Вонь
Не русский муж !
Допрыгались ,эмигранты вчера кричали ,что надо всех русских выгнать из России.
Дочь связалась с таджиком
Легкоступова скончалась
Разлучницам привет
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Ассоциации с именем Лера?
Разборки в семье Алибасовых.
А вы бы хотели богатого?