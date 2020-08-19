Ненадежный партнер? Что думает Путин о раскритиковавшем Россию Лукашенко

В начале этой недели Александр Лукашенко провел телефонные переговоры с Владимиром Путиным. Политики обсудили ситуацию с массовыми беспорядками в Белоруссии.
В Кремле умолчали о деталях беседы. Белорусская сторона оказалась более разговорчивой. Лукашенко сообщил, что Путин придерживается его мнения: акции протесты могли спровоцировать извне.
Заявление белорусского лидера опроверг близкий к Кремлю источник. По его словам, российские власти считают уличные шествия и забастовки "сугубо внутренним делом".
По данным издания "Медуза", на самом деле Путин и его окружение не настроены на поддержку Лукашенко. Глава Белоруссии больше не считается надежным партнером.
Поводом послужили антироссийские высказывания Александра Лукашенко во время предвыборной кампании. В частности, президент обвинил Россию в огромных экономических потерях Белоруссии.
Во время выступления перед народом политик назвал цены на поставляемые энергоносители "несправедливыми". За последние пять лет Минск якобы потерял около 9,5 миллиарда долларов из-за Москвы.
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