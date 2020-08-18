Белорусская оппозиция озвучила свою программу: разрыва с Россией не будет

Белорусская оппозиция образовала координационный совет, который, по словам его организаторов, займется транзитом власти в республике после ухода президента Александра Лукашенко. Спикер новой структуры Мария Колесникова высказалась по будущему отношений Москвы и Минска.



На сегодняшний день в состав совета вошли 15 человек. Среди них – представители бизнеса, экономисты, правозащитники, деятели культуры и науки. Список может дополняться.



По словам представителя Штаба Марии Колесниковой оппозиция не собирается свергать власть насильственным путем. К своим целям координационный совет будет идти мирными методами.

Педложенный Александром Лукашенко пересчет голосов как способ выхода из политического кризиса Колесникова отвергла. "Мы настаиваем на новых, честных выборах", – заявила она. Представитель совета уверена, что часть бюллетеней уничтожена – смысла в пересчете нет.

Один из ключевых вопросов для белорусской оппозиции в случае перехвата власти – отношения с Россией. По словам Колесниковой, выход из интеграционных структур с Москвой не обсуждается. Речь идет о Союзном государстве и Евразийском экономическом союзе.

Колесникова заверила, что в случае отставки Александра Лукашенко и перехода власти к оппозиции Минск продолжит поддерживать дружественные отношения с Россией. "Мы нацелены на прагматичную работу и партнерство со всеми странами", – сказала она.

Комментируя создание координационного совета, Александр Лукашенко назвал его членов "обиженными". "Которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты", – сказал белорусский лидер.

Политический кризис в республике начался 9 августа, когда Центризбирком объявил победителем президентских выборов Александра Лукашенко. Начавшись как массовые митинги на улицах и площадях, протест против главы государства обрел формы забастовок на крупнейших предприятиях.