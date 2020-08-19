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Политолог о переизбрании Лукашенко: Это будет катастрофа для белорусского народа

Политолог о переизбрании Лукашенко: Это будет катастрофа для белорусского народа

Александр Лукашенко. Фото: Николай Петров/БелТА/ТАСС
Смена власти в Белоруссии должна произойти как можно скорее. Чем дольше Александр Лукашенко остается на посту президента, тем губительнее будут последствия для граждан, заявил глава Центра политического анализа и прогноза Павел Усов.
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Эксперт рассказал, что уличные шествия и забастовки на предприятиях пока не привели к заметным результатам. Политические оппоненты Александра Лукашенко по-прежнему находятся за решеткой. Это свидетельствует о том, что режим не сломлен.

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Александр Григорьевич Лукашенко президент Белоруссии

Белорусское общество, отметил Павел Усов, переживает небывалый национальный подъем, но конкретных форм не приобрел. Оппозиционный комитет по передаче власти формально существует, однако ясных предложений и реальных действий пока нет.

По мнению политолога, противники системы должны как можно скорее сместить Лукашенко с поста. Чем дольше политик остается у власти, тем сложнее будет его убрать. Его переизбрание обернется трагедией и катастрофой для белорусского народа, подчеркнул Усов.

"Все, кто принимает участие в политической борьбе, должны понимать: оставить Александра Лукашенко у власти – это подписать Белоруссии смертный приговор", – сказал эксперт.

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Публикация от ДНИ.РУ (@dniru)

Политолог считает уловкой заявление президента о новой Конституции. На самом деле никакого перераспределения полномочий в Белоруссии не произойдет. Александр Лукашенко не собирается отдавать власть, заключил эксперт.

Автор: 19 августа 2020, 11:42 Источник: UDF.by ✓ Надежный источник
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Президентские выборы в Белоруссии: соперники Лукашенко – кто они?

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