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Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

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Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал причину, по которой лидер Белоруссии Александр Лукашенко не смог урегулировать ситуацию с протестами в своей стране. По мнению политика, глава государства слишком поздно обратился к рабочим.

Горбачев отметил, что сам делал это в кризисный период, но не получил поддержки. Он также выразил уверенность в том, что в ситуации в Белоруссии замешаны иностранные государства, передает телеканал "360".

Автор: 19 августа 2020, 09:59 Источник: Комсомольская правда ✓ Надежный источник

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