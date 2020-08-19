Горбачев назвал главную ошибку Лукашенко

Первый президент СССР Михаил Горбачев назвал причину, по которой лидер Белоруссии Александр Лукашенко не смог урегулировать ситуацию с протестами в своей стране. По мнению политика, глава государства слишком поздно обратился к рабочим.

Горбачев отметил, что сам делал это в кризисный период, но не получил поддержки. Он также выразил уверенность в том, что в ситуации в Белоруссии замешаны иностранные государства, передает телеканал "360".