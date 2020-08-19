Тихановская обратилась к Евросоюзу: Поддержите пробуждение Белоруссии

Белорусский оппозиционер Светлана Тихановская записала видеообращение к лидерам европейских стран. Политик попросила их не признавать победу Александра Лукашенко на выборах президента.

Кандидат на пост главы Белоруссии рассказала, что уже вторую неделю ее соотечественники борются за право выбирать лидера. По словам Светланы Тихановской, прошедшее голосование не было прозрачным и честным. Итоги президентской гонки сфальсифицированы.

Многие вышли на улицы, чтобы отстоять свои интересы. Мирные протесты закончились бойней. Как отметила политик, сотни граждан получили травмы. Известно по меньшей мере о двух погибших в результате столкновений с силовиками.

"Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и всего мира", – подчеркнула Тихановская. Она попросила руководителей европейских государств "поддержать пробуждение Белоруссии" и не признавать результаты президентских выборов.

Светлана Тихановская сообщила о создании Национального координационного совета Белоруссии, который обеспечит мирную передачу власти. Организация объявит новое демократическое голосование, в котором примут участие международные наблюдатели.

Напомним, что выборы лидера Белоруссии состоялись 9 августа. Действующий президент Александр Лукашенко занял первое место, набрав 80% голосов. Его оппонента Светлану Тихановскую поддержали 10% граждан. Против всех проголосовали почти 5% избирателей.