Лукашенко объявил о попытке захвата власти оппозицией: Откровенно отвязанные нацисты

Политическая обстановка в Белоруссии накаляется. Президент страны Александр Лукашенко бурно реагирует на каждый тактический ход оппозиции.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что оппозиция пытается захватить власть. Лидер страны убежден, что протестующие являются не теми, за кого себя выдают.

По мнению Батьки, мирный способ людей выразить свое несогласие с действующей властью – это лишь способ усыпить бдительность силовых ведомств. Лукашенко убежден, что альтернативный политический орган, созданием которого занимается Светлана Тихановская, состоит из сомнительных личностей. Батька назвал команду Тихановской обиженными проходимцами, которые когда-то уже были у власти, а теперь хотят извлечь из ситуации в стране выгоду. "Откровенно отвязанные нацисты", – цитирует политика агентство "БелТА".

Помимо этого Лукашенко пригрозил оппозиционным деятелям ответными мерами. Судя по всему, речь идет о репрессивном подавлении работы нового политического органа. При этом Батька сообщил, что конституция страны позволяет ему задействовать меры, способные "остудить некоторые горячие головы".

Напомним, ранее Светлана Тихановская заявила, что готова стать альтернативным лидером для белорусов. Кроме того, оппозиционный деятель анонсировала создание Координационного совета для трансфера власти.

