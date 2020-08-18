Политолог рассказал, что ждет Лукашенко после отставки

Несмотря на небывалую протестную активность в Белоруссии, президент Александр Лукашенко всеми силами пытается удержать власть. Политолог Богдан Безпалько рассказал о судьбе главы государства после отставки.



Оппозиция требует отставки Александра Лукашенко и проведения новых выборов, а его соперница Светлана Тихановская объявила о готовности стать национальным лидером. Однако уступать протестующим глава государства не собирается.



В Белоруссии возможен мирный вариант передачи власти, считает политолог Богдан Безпалько. Впрочем, даже в этом случае судьба Александра Лукашенко незавидна, полагает эксперт.

Безпалько не исключил суда над политиком после его отставки. Президенту грозят обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса, включая убийство.

Возможно, Лукашенко не будет играть с огнем и уедет из страны, рассудил эксперт, но признал, что это маловероятно. Для белорусского лидера власть как наркотик, и за нее он будет бороться до последнего, отметил политолог в интервью порталу "Украина.ру".

У оппозиции нет единого мнения по поводу будущего Лукашенко. Покинувший страну в канун президентских выборов Валерий Цепкало, которого Центризбирком не допустил до голосования, объявил о подготовке судебного процесса над президентом. В то же время соперники белорусского лидера готовы обсуждать гарантии его неприкосновенности в случае отставки.

Политический кризис в Белоруссии начался 9 августа. Центризбирком объявил о победе Лукашенко с результатом 80%. После этого на улицах и площадях в Минске и других городах начались акции протеста. Спустя неделю к митингующим присоединились рабочие крупнейших предприятий страны.

На Западе назвали выборы несвободными и недемократическими. Оппозиция сформировала координационный совет для мирной смены власти. Александр Лукашенко заявил, что новых выборов не допустит и от президентского кресла не откажется.