Оппозиция опровергла слова Лукашенко о пересчете голосов на выборах

Выборы президента Белоруссии состоялись 9 августа. Согласно данным Центризбиркома, победу одержал действующий глава страны Александр Лукашенко. За него отдали голоса более 80% граждан.
Главный оппонент политика Светлана Тихановская получила 10% поддержки. Остальные участники президентской гонки – Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень – набрали по 1% голосов. Против всех выступили почти 5% жителей страны.
После оглашения итогов выборов в стране поднялась волна протестов. Кандидаты на пост главы Белоруссии и простые граждане обвинили Лукашенко в фальсификации результатов. На ряде крупных предприятий начались забастовки.
В ходе недавнего выступления перед протестующими рабочими президент сообщил, что выборы были честными и даже предложил пересчитать голоса избирателей. По словам Лукашенко, оппозиционеры отказались от идеи, назвав ее неактуальной.
Заявление главы Белоруссии опровергли лидеры оппозиции. Канопацкая, Черечень и Дмитриев рассказали, что никто к ним не обращался с этим предложением. Наоборот, они сами подали жалобу о признании итогов голосования недействительными.
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