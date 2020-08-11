Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

Минувшей ночью улицы белорусских городов превратились в трибуны гражданского гнева несогласных с политикой Александра Лукашенко. "Коктейли Молотова", горящие покрышки, шумовые гранаты, ряды ОМОНа и милиции, непрекращающийся гул автомобилей и крики протестующих...
Беспорядки продолжались до 03:00 11 августа. Сдержать митингующих властям удалось, применив силу. К слову, в США осудили такой формат "диалога" с протестующими.
Однако жесткими методами действовали не везде. В Светлогорске милиция отказалась разгонять людей. По имеющейся информации, в протестах в Белоруссии принимала участие в основном молодежь. Избранный президент Александр Лукашенко заявил, что на улицах было много пьяных и обкуренных.
А пока народ митинговал, главная соперница Александра Лукашенко на выборах перебралась в Литву. Активистка Светлана Тихановская не стала выходить на акцию протеста, чтобы личным примером воодушевить соратников на борьбу за справедливость.
Напомним, что выборы президента Белоруссии, прошедшие 9 августа, ожидаемо завершились официальными сообщениями об уверенной победе действующего главы государства Александра Лукашенко и массовыми протестами в Белоруссии. Счет митингующих шел на тысячи.
Александр Лукашенко набрал 80,08% голосов, Светлана Тихановская – 10,09%. Анна Канопацкая получила 1,68%, Андрей Дмитриев – 1,21%, Сергей Черечень – 1,15%, против всех проголосовали 4,6% избирателей.
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