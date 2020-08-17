Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена перепалка Александра Лукашенко с работниками МЗКТ. Кто-то из толпы выкрикнул: "Застрелись!", чем привлек внимание президента. Как только белорусский лидер подошел к озлобленным сотрудникам предприятия, он приказал убрать телефон рабочему Андрею Судаме, который снимал происходящее.
После этого телеграм-канал Mash сообщил, что разозлившего президента мужчину задержали. Издание "ЦарьГрад", похоже, располагает иной информацией. Оказывается, был задержан не Судам, а другой сотрудник МЗКТ, которого уже назвали провокатором.
На аудиозаписи, обнародованной самим Лукашенко, слышен голос рабочего предприятия, который делился с коллегами планами протестных акций.
Напомним, белорусы, которые не согласны с результатами президентских выборов, выходят на улицы городов уже девятый день. 16 августа в митинге против Лукашенко приняли участие тысячи граждан.
Сначала Александр Григорьевич заявлял, что новых выборов президента в стране не будет. Однако потом все-таки назвал условие, при котором он передаст полномочия избранному народом лидеру.
Популярные темы форума
Ефремов мухлюет ,с инфарктом
Тест Лионы
Вонь
Зачем нам летать в Танзанию?
Муж оказался бисексуалом
Не русский муж !
Пить кофе на диете
Легкоступова скончалась
См концерт Цоя ,по телеку ,толпа с ума сходит
Мужу не нравится как готовлю