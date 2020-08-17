Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ

Визит Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) лишь подбросил дров в пламя протестных настроений. Сообщается, что после прибытия президента были задержаны несколько сотрудников предприятия, которые приняли участие в забастовке.

Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена перепалка Александра Лукашенко с работниками МЗКТ. Кто-то из толпы выкрикнул: "Застрелись!", чем привлек внимание президента. Как только белорусский лидер подошел к озлобленным сотрудникам предприятия, он приказал убрать телефон рабочему Андрею Судаме, который снимал происходящее.

После этого телеграм-канал Mash сообщил, что разозлившего президента мужчину задержали. Издание "ЦарьГрад", похоже, располагает иной информацией. Оказывается, был задержан не Судам, а другой сотрудник МЗКТ, которого уже назвали провокатором.

На аудиозаписи, обнародованной самим Лукашенко, слышен голос рабочего предприятия, который делился с коллегами планами протестных акций.

Напомним, белорусы, которые не согласны с результатами президентских выборов, выходят на улицы городов уже девятый день. 16 августа в митинге против Лукашенко приняли участие тысячи граждан.

Сначала Александр Григорьевич заявлял, что новых выборов президента в стране не будет. Однако потом все-таки назвал условие, при котором он передаст полномочия избранному народом лидеру.