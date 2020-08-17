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Политика
Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ

Что случилось с разозлившим Лукашенко работником МЗКТ

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Визит Александра Лукашенко на Минский завод колесных тягачей (МЗКТ) лишь подбросил дров в пламя протестных настроений. Сообщается, что после прибытия президента были задержаны несколько сотрудников предприятия, которые приняли участие в забастовке.
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Ранее в Сети появилось видео, на котором запечатлена перепалка Александра Лукашенко с работниками МЗКТ. Кто-то из толпы выкрикнул: "Застрелись!", чем привлек внимание президента. Как только белорусский лидер подошел к озлобленным сотрудникам предприятия, он приказал убрать телефон рабочему Андрею Судаме, который снимал происходящее.

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После этого телеграм-канал Mash сообщил, что разозлившего президента мужчину задержали. Издание "ЦарьГрад", похоже, располагает иной информацией. Оказывается, был задержан не Судам, а другой сотрудник МЗКТ, которого уже назвали провокатором.

На аудиозаписи, обнародованной самим Лукашенко, слышен голос рабочего предприятия, который делился с коллегами планами протестных акций.

Напомним, белорусы, которые не согласны с результатами президентских выборов, выходят на улицы городов уже девятый день. 16 августа в митинге против Лукашенко приняли участие тысячи граждан.

Сначала Александр Григорьевич заявлял, что новых выборов президента в стране не будет. Однако потом все-таки назвал условие, при котором он передаст полномочия избранному народом лидеру.

Автор: 17 августа 2020, 20:53 Источник: Царьград ✓ Надежный источник
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Самые яркие кадры второго дня протестов в Белоруссии

комментарии

Ответить:

ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

й организации не все с чмстой свестьюСмогли же кукловроды все сделать так.как сделалиВозник прецендент-якобы арестовали ее муженька,который специально спровоцировал ситуацию,ячтобыт его повязали-процесс был запущенЕго женушка должна была очистить ему дооржку-дать зеленый свет,потом он появится на одлимпе и делотв шляпе
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Запад сказился просто Так ему холчеться побыстрее развалить страгу и разорвать ее еа части Подготовить столько провокаторов готовили около двух месяцев Кукловоды в америке,польше,литве,украины Почему то никтотне замечал,когда вл Франции черт знает что делали желтые жилеты-почище чем в Белоруссии и что-все были спокойны,как будто так и надо А в Беларуссию нагнали провокаторов,котоорве поднимают народ, эта кухарка Тих-я (я женщина слабая,беззащитная()вдруг опомнилась и начала провоцировать народ -ни стыда ни совести И это же надо.так сплотились и расшатывают страну вдоль и поперек
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